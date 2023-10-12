«Авангард» обыграл лидера «Востока» КХЛ на омской арене

Омский «Авангард» переместился на седьмую строчку турнирной таблицы конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Это произошло после его домашней победы над лидером конференции — магнитогорским «Металлургом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Гости забили первыми, и после первого периода вели со счетом 1:0. Но «Авангард» смог переломить ход игры. Во второй 20-минутке в его составе забили Иван Игумнов и Райан Спунер, а в третьей — Рид Буше и Владимир Ткачев (в конце матча в пустые ворота). Итоговый счет — 4:1 в пользу хозяев.

«Авангард» набрал 18 очков. На одно очко омичи опередили «Сибирь», которая в другом матче 11 октября уступила на домашней арене челябинскому «Трактору». Новосибирцы дважды вели с преимуществом в две шайбы, но упустили его. Основное время закончилось со счетом 4:4. В серии буллитов точнее были уральцы. Это поражение стало для новосибирцев четвертым подряд. «Трактор» же не проигрывает в «столице Сибири» уже два года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский