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«Авангард» обыграл лидера «Востока» КХЛ на омской арене

Омский «Авангард» переместился на седьмую строчку турнирной таблицы конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Это произошло после его домашней победы над лидером конференции — магнитогорским «Металлургом».

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Гости забили первыми, и после первого периода вели со счетом 1:0. Но «Авангард» смог переломить ход игры. Во второй 20-минутке в его составе забили Иван Игумнов и Райан Спунер, а в третьей — Рид Буше и Владимир Ткачев (в конце матча в пустые ворота). Итоговый счет — 4:1 в пользу хозяев.

«Авангард» набрал 18 очков. На одно очко омичи опередили «Сибирь», которая в другом матче 11 октября уступила на домашней арене челябинскому «Трактору». Новосибирцы дважды вели с преимуществом в две шайбы, но упустили его. Основное время закончилось со счетом 4:4. В серии буллитов точнее были уральцы. Это поражение стало для новосибирцев четвертым подряд. «Трактор» же не проигрывает в «столице Сибири» уже два года.

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Валерий Лавский

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