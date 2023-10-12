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Прокуратура проверит информацию о травле школьника, сообщившего о нарушениях в столовой
В Красноярском крае прокуратура организовала проверку по информации о травле 14-летнего школьника, сообщившего о нарушениях в школьной столовой.
В СМИ сообщалось, что ученик восьмого класса опубликовал видео с тараканами в пищеблоке. По данным прокуратуры края, ранее проверка в учебном заведении выявила множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ведомством внесено представление директору школы и организатору питания. Решается вопрос о привлечении заведующей производством школьной столовой к административной ответственности. Также инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка по факту случившегося.