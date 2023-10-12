В прикамском руднике обрушилась кровля, погиб рабочий

В Пермским крае в шахте на Усть-Яйвинском руднике обрушилась кровля, сообщает региональное МЧС. Сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену в 00 часов 08 минут местного времени, уточнили в ведомстве .

«Обрушение кровли произошло в шахте Усть-Яйвинского калийного рудника в черте города Березники на глубине 400 м. В этот момент внутри находились горняки, минимум один человек - машинист травмирован", - сообщил подробности «Интерфакс».

По предварительной информации, в шахте находились 83 человека. «К сожалению, в результате обрушения имеется погибший", - сообщил ТАСС.