В Магадане расследуется вывод 1,4 млрд руб. при строительстве спорткомплекса

Прокуратура Магаданской области провела проверку использования средств регионального внебюджетного фонда социально-экономического развития в особой экономической зоне и выявила махинации при строительстве универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский», сообщили «Ъ» в надзорном органе.

По итогам следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения руководителем подрядной организации кредита и льготных условий кредитования путем представления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

Спорткомплекс «Президентский» площадью 12 тыс. кв. м (с прилегающей территорией свыше 19 тыс. кв. м) — один из крупнейших на Колыме строящихся объектов. Он включает четыре блока — здание с пятью бассейнами, административный корпус с двумя кафе и атриумом, ледовую арену и универсальный спортзал. Комплекс предполагалось открыть в тестовом режиме 20 августа. Строительство в рамках целевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» вело ООО «Магнум», известное по возведению стадиона «Олимп» в Москве, Дворца спорта «Нара» в Наро-Фоминске, спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит» на Ямале (всего более 20 подобных объектов).

Установлено, что в апреле—ноябре 2022 года правительство региона заключило договоры о предоставлении и возврате средств для строительства с ООО «Магнум». Глава стройкомпании, по версии следствия, скрыл сведения о финансовом положении фирмы и предоставил поддельные справки налоговой инспекции об отсутствии задолженности по обязательным платежам. Фонд перечислил подрядной организации 1,4 млрд руб. Целевые займы в установленные сроки возвращены были. Далее в отношении подрядчика была инициирована процедура банкротства.

Правительство Магаданской области признано пострадавшей стороной, материальный ущерб оценен в указанную сумму. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на особый контроль.

Эрнест Филипповский, Хабаровск