Дорогие иномарки ширят ряды

В 2022 году татарстанский парк автомобилей премиум-класса (стоимостью более 10 млн руб.) увеличился на 51 единицу — до 483 штук. Эксперты объясняют это ростом цен на автомобили, а также с тем, что в «год санкций» состоятельные жители республики вынуждены были «мгновенно» решиться на их покупку. Большое количество премиум-автомобилей в регионе говорит о том, что здесь «большое количество прибыльных производств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Татарстане по итогам 2022 года количество автомобилей дороже 10 млн руб. выросло на 13,4%. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, проанализировав данные Федеральной налоговой службы. Согласно исследованию, если в 2021 году в республике было зарегистрировано 382 автомобиля премиум-класса, то в прошлом году их количество достигло 433. Сумма начисленного транспортного налога на такие машины составила 72,5 млн руб.

В целом по России количество автомобилей дороже 10 млн руб. увеличилось почти на четверть, до 19,2 тыс. единиц. Больше всего автомобилей премиум-класса в Москве — 8,14 тыс. (рост за год на 28,4%). В Санкт-Петербурге число автомобилей премиальных марок достигло 2,035 тыс. (+11,4%), в Московской области — 1,575 тыс. (+20,7%), в Краснодарском крае — 903 (+5,5%), в Свердловской области — 509 ед. (+26,6%).

Таким образом, Татарстан оказался на шестом месте среди регионов РФ по количеству премиальных автомобилей, а в Приволжском федеральном округе республика является лидером по этому показателю. Так, например, в Самарской области насчитывается лишь 252 премиум-автомобиля, в Нижегородской области — 213, а в Башкирии — 208 (везде рост на 10–25% за год). В Чувашии и Марий Эл количество авто премиальных марок за год, наоборот, сократилось — до 22 и 23 штук соответственно (в каждом из регионов на один автомобиль стало меньше).

«Число люксовых автомобилей в России стабильно растет из года в год. По сравнению с доковидным 2019 годом в 2022 году количество роскошных машин от 10 млн руб. на дорогах страны увеличилось почти в 2,5 раза»,— говорится в исследовании FinExpertiza. Его авторы отмечают, что «восходящий тренд не смогли переломить ни разразившийся в 2020 году коронакризис, ни западные санкции, ограничившие доступ россиян к люксовому сегменту в 2022 году и приведшие к резкому скачку цен».

Авторы исследования отмечают, что размер транспортного налога зависит от мощности двигателя, при этом регионы могут самостоятельно варьировать ставку. С 2014 года для дорогих машин были введены повышающие налоговые коэффициенты. Изначально в перечень включались автомобили стоимостью от 3 млн руб., но в 2022 году нижняя планка цены была сдвинута до 10 млн руб. Для автомобилей средней стоимостью 10–15 млн руб. налог с тройным коэффициентом придется платить в течение 10 лет с момента выпуска машины, для автомобилей от 15 млн руб. и выше — в течение 20 лет.

FinExpertiza приводит расчеты, согласно которым, например, один из популярных люкс-каров кроссовер Maserati Levante в комплектации Gransport или Granlusso мощностью 430 лошадиных сил обходится его владельцам в большинстве регионов в 193,5 тыс. руб. Такой размер налоговой ставки предусмотрен в Москве, Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Вместе с тем в ряде регионов ставка снижена. Например, в Пермском крае налог на этот автомобиль составит 174,2 тыс. руб. в год, в Ульяновской области — 167,7 тыс. руб., в Свердловской — 128 тыс. руб. Минимальная ставка зафиксирована в Магаданской области — 58,1 тыс. руб.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский связывает увеличение количества премиальных автомобилей прежде всего с ростом их стоимости. «За девять месяцев цена подержанного автомобиля выросла на 25%, а на рынке новых автомобилей премиальных брендов, увы, сейчас не осталось — они ушли. Я предположу, что если мы будем рассматривать итоги второго полугодия отдельно, то есть после очередной просадки рубля, то рост стоимости премиальных автомобилей окажется куда как более драматичным»,— говорит эксперт. Он отмечает, что «сейчас нельзя просто так взять и купить дорогой автомобиль». По его словам, в Татарстане таких автомобилей больше относительно других регионов из-за его «экономического благополучия».

«Учитывая, что 2022 год — год санкций, вполне возможно, что состоятельные жители республики просто решились на покупку, что называется, "мгновенно": решение надо было принимать быстро, чтобы не испытывать проблем с получением такого дорогого авто. Геополитическая обстановка и жесткие западные санкции сыграли тут значительную роль»,— добавляет президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По его словам, «такое авто является хорошим средством инвестирования». «Цены даже 2022 года на премиальное авто в 2023 году значительно разнятся: они могли вырасти даже на 50%»,— предполагает он. Господин Фофанов подчеркивает, что для Татарстана большое число премиум-автомобилей — «нормальная ситуация». «В республике много прибыльных производств и лидеров промышленно-производственного и нефтехимического-кластера, для руководства которых наличие премиум-авто в парке не просто роскошь, но зачастую и необходимость»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов