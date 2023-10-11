Насилие над командиром отсрочило СВО

Как стало известно «Ъ», осуждены сразу трое военнослужащих, готовившихся участвовать в специальной военной операции. За «насильственные действия в отношении начальника в период боевых действий» (ч. 3 ст. 334 УК РФ) фигурантам грозило до 15 лет заключения, а получили они в три раза меньше. При этом осужденные все-таки рассчитывают принять участие в вооруженном конфликте с Украиной. По крайней мере один из них, Рамиль Бимагамбетов, хочет заключить контракт с Минобороны РФ прямо в колонии, чтобы отомстить за отца, погибшего в ходе СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиль Бимагамбетов познакомился со своими земляками-астраханцами после заключения контракта

Фото: ФОТО из личного архива Рамиля Бимагамбетова Рамиль Бимагамбетов познакомился со своими земляками-астраханцами после заключения контракта

Фото: ФОТО из личного архива Рамиля Бимагамбетова

Новочеркасский гарнизонный военный суд на днях вынес приговор по уголовному делу о потасовке, случившейся 1 июня на полигоне Минобороны «Кадамовский», расположенном в Ростовской области. Ее участники, рядовые-контрактники из Астрахани Рамиль Бимагамбетов, Жанарбек Джалмухамбетов и Чингисхан Калиев, были признаны виновными в «насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации, вооруженного конфликта и ведения боевых действий», а также в «дискредитации своего командира перед подчиненными», получив за это 6, 5,5 и 5,5 года колонии общего режима соответственно.

Как пояснил «Ъ» защищавший рядового Бимагамбетова во время предварительного следствия адвокат Алексей Иноземцев, преступление было квалифицировано как особо тяжкое и за нападение на командира своего батальона контрактники могли получить до 15 лет колонии строгого режима. Однако с учетом признания всеми тремя подсудимыми вины и их общего раскаяния суд разобрался с инцидентом всего за два заседания и дал несостоявшимся добровольцам по ­минимуму.

По данным близкого к осужденным источника «Ъ», обжаловать вынесенное решение никто из них не собирается. Как, впрочем, и отбывать назначенные судом сроки.

Сразу после этапирования осужденных в колонии они планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в боевых действиях в ходе СВО и отправиться на Донбасс. Как пояснил «Ъ» один из приятелей Рамиля Бимагамбетова, трехмесячная задержка в Новочеркасске, конечно, не входила в его планы, но в целом не нарушила их.

Напомним, 26летний обваловщик московского мясокомбината Бимагамбетов, не проходивший срочную службу в армии из-за врожденного дефекта лицевой кости, решил стать контракт­ником весной этого года, после гибели в СВО своего отца, воевавшего в составе ЧВК «Вагнер». Молодой человек вернулся домой в Астрахань, обратился в местный военкомат и подписал контракт с Минобороны в должности рядового-гранато­метчика.

Еще по дороге на полигон «Кадамовский» под Новочеркасском, где будущим контрактникам предстояло пройти краткосрочный курс «ведения огневого боя на пересеченной местности», Рамиль Бимагамбетов познакомился с двумя своими земляками-астраханцами. Молодые люди договорились поддерживать друг друга. Их союз оказался довольно проблемным для начальства: астраханцы, как было установлено расследованием, успели получить несколько дисциплинарных взысканий, а однажды сходили в самоволку на двое суток.

На очередном занятии по тактике их командир батальона, по словам свидетелей, решил «поставить подчиненных на место».

По одной из версий, после произошедшей на плацу словесной перепалки офицер просто сказал: «Я вас услышал» и отвернулся; по другой — с разворота нанес удар ногой Чингисхану Калиеву. Так или иначе, за приятеля вступился Рамиль Бимагамбетов. По его словам, комбата он не бил, а только придушил, обхватив сзади рукой за шею. Серьезных травм, как показало проведенное медосвидетельствование, офицер не получил, однако выполненный рядовым-контракт­ником прием подорвал авторитет командира в глазах наблюдавших за потасовкой подчиненных.

Положение трех обвиняемых осложнялось еще и тем, что уже после конфликта на плацу они, по словам свидетелей, угрожали очевидцам потасовки, пытаясь заставить их молчать на допросах. С учетом этого обстоятельства вскоре после ЧП возбудивший уголовное дело о «насильственных действиях» следователь-криминалист военного следственного отдела СКР по Новочеркасскому гарнизону добился ареста всех троих обвиняемых в том же гарнизонном суде.

Бывший адвокат Рамиля Бимагамбетова Алексей Иноземцев пояснил «Ъ», что принятые минувшим летом поправки к закону о мобилизации действительно позволяют его клиенту прямо в колонии заключить контракт с Минобороны и ­уехать на СВО. «Если бы совершенное преступление не было квалифицировано как особо тяжкое, Рамиль мог бы отправиться на фронт даже на стадии предварительного следствия, вообще не дожидаясь суда»,— сказал ­защитник.

Сергей Машкин