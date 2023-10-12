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Коммерсантъ FM
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В свободной форме

Вышел финальный сезон сериала «Сексуальное просвещение»

Популярный сериал «Сексуальное просвещение» завершился четвертым сезоном. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о поворотах сюжета как на экране, так и в личной жизни его главных героев.

«Половое воспитание» (он же — «Сексуальное просвещение») — известный сериал платформы Netflix про подростков, которые исследуют темы дружбы, отношений, взросления и, конечно, секса. Его хорошо приняли как публика, так и критики — в 2022 году «Воспитание» получило премию «Эмми» как лучший комедийный сериал. Короткая предыстория. Джин Милберн (ее играет Джиллиан Андерсон) — профессиональный сексопатолог, живет вместе с сыном-подростком Отисом (Эйса Баттерфилд), который со своей одноклассницей Мейв (Эмма Макки) открывает в школе Мордейл подпольную клинику секс-терапии. В финальном сезоне из этой привычной школы действие переносится в Кавендишский колледж — место вычурной эстетики и свободной формы самовыражения. Это зона, свободная от сплетен, и здесь есть все: проводятся медитации, тихие дискотеки, звуковые ванны и йога для психического здоровья. Здесь самые популярные дети — странные и необычные, их идентичность аморфна, а отношения открыты.

Повествование, по сути, строится на взаимодействии нескольких героев: Отис, Эрик, Мейв и Эйми — костяк персонажей с самого начала сериала, появляются новые ребята из колледжа, есть родители и вообще мир взрослых, причем со своими такими же острыми вопросами и проблемами. Замес характеров и ситуаций, в которые они попадают, интересный, посмотреть на сюжетные хитросплетения и развитие каждого из персонажей довольно любопытно.

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Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

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Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Например, Отис слишком занят проблемами новой школы, отношениями с Мейв, одет и выглядит ровно как в начале первого сезона, кажется, даже куртка осталась той же самой. Его героя можно назвать основой сюжета, вокруг которого строится все, и в этом сезоне он дает меньше советов по части отношений и секса другим, но зато разбирается в своей личной ситуации.

Эйми (Эйми Лу Вуд) начинает сезон с того, что тестирует новый вибратор и записывает свои впечатления в розовую записную книжку под названием «Мое исцеляющее путешествие». Она экспериментирует со стилем, заводит новые отношения, становится крутым фотографом — все, как способ избавиться от травмы абьюза, который был показан в предыдущих сериях.

Эрик Эффионга (Нкути Гатва) — настоящая звезда стиля «Полового воспитания», он ярко красится, носит комбинезоны с нигерийским принтом, желтый клетчатый килт и раскрашенные ботинки на каблуках. Неожиданное развитие его сюжетной линии заключается не столько в поисках своего стиля, сколько в духовном поиске: он начинает в буквальном смысле принимать послания от Бога и решает стать пастором — пусть далеким от привычного в общепринятом понимании и, кажется, единственным в своем роде.

Мейв (Эмма Макки) взрослеет, уезжает изучать литературу в престижный американский университет и, конечно, выглядит по-другому, чем в начале пути. Она теряет мать, пытается строить отношения с Отисом на расстоянии, принимает жизненно важные и определяющие решения, и потому ее образ становится более уравновешенным и цельным, как и она сама.

Взрослые персонажи показывают всю картину всевозможных вариантов развития, казалось бы, зрелых отношений и проблем среднего возраста: от позднего материнства и послеродовой депрессии до горячего секса на первом же свидании.

Неоднократно замечалось, что такого уровня сериалов о подростковом и не только сексе практически не снимают, и потому можно с сожалением подвести черту под финальными титрами. Однако свиданий с героями не избежать — актеры сериала уже добились серьезных успехов и продолжают активно строить карьеру. Так, Эмма Макки стала лицом ароматов Burberry, она, Шути Гатва и Коннор Суинделлс (его друг Адам из первых сезонов) исполнили роли в кинофильме «Барби», а такие проекты — это признак попадания в топ для любого начинающего актера. Саймон Эшли, актриса из первых сезонов «Воспитания», стала звездой сериала «Бриджертоны», снялась и в «Русалочке», и в «Барби», подписав параллельно контракт с косметической маркой La Mer.

Ирина Кириенко

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