Смешались в кучу Пушкин, Гете

Воронежский академический театр драмы имени Кольцова вслед за театром кукол представил спектакль «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина. Худрук Владимир Петров объединил «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря» и «Пир во время чумы» фигурами Фауста и Мефистофеля, которые перевоплощаются в главных героев трагедий, и назвал это «фаустианой». В хитросплетениях добра и зла почти не запутался корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Премьерные показы «Маленьких трагедий» прошли в воронежском драмтеатре в начале октября. Это уже второе обращение к пьесам Александра Пушкина — в конце прошлого сезона свою версию показал театр кукол. Такой интерес может быть связан с грядущей круглой датой: в 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта. Впрочем, заверил худрук драмтеатра Владимир Петров, специально так спектакль не планировался: «Произведений Пушкина давно не было на нашей сцене, и мне хочется говорить на его языке. Этому замыслу уже больше года, да и истории в этих пьесах мне кажутся очень актуальными».

Концепция «Маленьких трагедий» в театре кукол основывалась на постепенном движении к убийству. Владимир Петров в «драме» взял тех же «Моцарта и Сальери» и «Скупого рыцаря», но вместо «Каменного гостя» третьей пьесой стал «Пир во время чумы». Их режиссер объединил через Фауста (Дамир Миркамилов) и Мефистофеля (Юрий Смышников), а сам спектакль охарактеризовал как «фаустиану в двух действиях». Пушкинский текст здесь активно разбавляется произведениями о Фаусте Кристофера Марло и Иоганна Вольфганга Гете.

«Наш спектакль — это попытка решить загадки, которые стояли перед авторами: что за ужасы люди творят с собой и с другими, куда мы все катимся. Мы акцентируем внимание на вечных категориях мироздания: любви, ненависти, зависти, жадности. „Маленькие трагедии“ — рассуждение о силе страсти, о силе зла и о его столкновении с добром. Через весь спектакль проходит диалог Мефистофеля и Фауста. Как говорят, без добра нет зла, а без зла не существует добра. Что происходит с нами, когда одна чаша весов со злом перетягивает? Что мы можем положить на другую в качестве добра?» — рассказал Владимир Петров.

Он в этом спектакле — не только режиссер: господин Петров также занимался сценическим и музыкальным оформлением. Основной декорацией стала огромная платформа с двумя колесами, которая ездит из глубины сцены, на которую видеопроектор выводит изображения картин с сюжетами из Средневековья и античности, к зрителям и обратно. Между колесами для большей красоты периодически включается свет, а у платформы есть дополнительный выдвижной элемент, который служит то столом, то постаментом.

Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Чем служит сама эта эффектная декорация, ее смысловую нагрузку разгадать сложно. Главной музыкальной темой стала композиция The Sound of Silence дуэта Simon & Garfunkel — и порой как раз тишины этому громогласному спектаклю не хватает.

Сам спектакль упакован в несколько слоев. Первый — некий пролог, в котором директор театра заявляет своим подчиненным комическому актеру и поэту (те же Смышников и Миркамилов), что необходимо поставить классный спектакль, на который будут ходить много зрителей. В дальнейшем эта тема никакого развития не получает, и чужеродный эпизод выглядит то ли как страх Владимира Петрова за очередную постановку, то ли как ирония над самим собой.

Два других слоя плотно смешаны. Фауст и Мефистофель разговаривают, в том числе о добре и зле (конечно же, по ходу звучит и знаменитое «Часть силы той, что без числа / Творит добро, всему желая зла»), и теорию подкрепляют практикой — то есть как раз «Маленькими трагедиями». При этом оба персонажа перевоплощаются в ключевых героев пьес Пушкина.

В двух случаях отрицательные роли достаются Мефистофелю-Смышникову (Сальери и скупой барон), еще в одном актер играет священника, который пытается вразумить председательствующего на пиру во время чумы Вальсингама. Однако другие роли Фауста-Миркамилова не сказать чтобы прямо положительные: червоточинка есть и у Моцарта, и у сына скупого рыцаря Альбера.

Для актеров такое переключение с одной роли на другую — задача чрезвычайно сложная. И, по крайней мере по первым показам, видно, как артистам тяжело: порой в тех или иных образах им не хватало достоверности. Куда легче было их коллегам, которые смогли раскрыться в небольших эпизодических ролях. Не всегда, однако, эти роли кажутся органичными спектаклю. Из произведения Гете в спектакль также перекочевали мойры — древнегреческие богини судьбы танцуют между эпизодами и играют с веретеном, но весь смысл этих сценок, кажется, в том, чтобы дать время господам Смышникову и Миркамилову в очередной раз сменить образ.

Завершается спектакль длинным отрывком из Гете, очередным диалогом Фауста и Мефистофеля — о добре и зле и не только. Кого-то этот эпизод может утомить, кого-то настроить на философский лад. Но ответов на часть возникших к спектаклю вопросов он в любом случае не даст.