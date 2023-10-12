Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-курс по финансам для предпринимателей

Ак Барс Банк запустил онлайн-курс для предпринимателей, которые хотят навести порядок в финансах компании. Обучение включает 22 урока с практическими заданиями, пройти их может любой желающий.

Участникам расскажут:

— как компании правильно ставить финансовые цели;

— как увеличить прибыль;

— какие бывают финансовые планы и как вести управленческую отчетность;

— как автоматизировать работу с финансами.

Кроме того, на курсе научат, какие этапы проходит компания в процессе масштабирования и какие сотрудники нужны на каждом из них, а также как искать и нанимать сотрудников в финансовый отдел. Будут освещены и другие аспекты деятельности организации.

В конце обучения всех участников ждет итоговое тестирование.

Пройти курс можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК, 18+