Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал известного кипрского юриста, руководителя компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулоса Вассилиадеса. Он стал очередным фигурантом расследования о легализации более €1 млрд, похищенного из Промсвязьбанка (ПСБ). Накануне по этому же делу и также заочно были арестованы основатель кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский и питерский бизнесмен Олег Михалев. Последнему также инкриминируется растрата в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ходатайство главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте Христодулоса Вассилиадеса рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Она же накануне санкционировала заочные аресты Кирилла Люшинского и Олега Михалева, которых правоохранители считают сообщниками господина Вассилиадеса. Заседание по его делу заняло чуть более часа. Оснований отказать следствию в избрании в отношении Христодулоса Вассилиадеса самой строгой меры пресечения судья Дударь не усмотрела. Таким образом, теперь один из известных на Кипре юристов, по сути, оказался между двух огней. Дело в том, что сейчас он находится в санкционных списках США и Великобритании. Там полагают, что господин Вассилиадес оказывал услуги находящимся под санкциями российским предпринимателям, в том числе в сокрытии их активов.

Уголовное дело, фигурантами которого являются объявленные 12 сентября 2023 года в международный розыск господа Вассилиадес, Люшинский и Михалев, ГСУ СКР возбудило еще 4 мая 2016 года. Первоначально речь в нем шла лишь о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб.

В апреле прошлого года в этом деле появились первые фигуранты. Ими оказались сотрудник службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Константин Попов, заместитель гендиректора ООО «Инвестиционная компания "Южная"» Анатолий Тостановский, гендиректор ООО «Топ Мастер» Станислав Зайцев, а также финансовый директор ООО «Моцарт» Ксения Багаева. Причем до задержания все они очень долго проходили по делу в качестве свидетелей.

По ходатайству следствия господ Попова, Тостановского и Зайцева Басманный райсуд отправил в СИЗО, а в отношении госпожи Багаевой ограничился запретом определенных действий. Однако уже в августе мужчины были переведены под домашние аресты. Не исключено, что меру пресечения фигурантам смягчили, после того как они стали сотрудничать со следствием и дали показания на тех, в чьих интересах действовали.

Впрочем, представители защиты эту версию опровергли, заявив “Ъ”, что их клиенты никаких показаний ни на кого не давали.

Дело в их отношении в итоге было выделено в отдельное производство и сейчас слушается в Кировском райсуде Санкт-Петербурга.

В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд. Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно предъявлено питерскому предпринимателю Олегу Михалеву. Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге.

Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.

Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала в деле о хищении десятков миллиардов рублей из ПСБ.

В том числе и через Fintailor Investments Limited господина Люшинского 14 декабря 2017 года, за четыре часа до объявления ЦБ о санации кредитного учреждения братьев Ананьевых, те вывели из него на Кипр под видом покупки облигаций эквивалент 87 млрд руб.

В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, удовлетворив иск ПСБ, взыскал с Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с братьями Ананьевыми, более 8 млрд руб. В частности, судом было установлено, что сделки носили мнимый характер, были совершены в интересах аффилированных с прежним руководством банка лиц и были направлены на вывод активов.

Олег Рубникович