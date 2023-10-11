В Екатеринбурге остался один пункт оформления ДТП

В Екатеринбурге с 11 октября остался один пункт оформления ДТП. Он расположен по адресу ул. Водительский проезд, 20 (Чкаловский район), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В пункте работают несколько сотрудников ГИБДД Екатеринбурга, которые помогают в оформлении ДТП.

«Этот адрес был выбран неслучайно: на территории имеется отдельное строение, позволяющее разместить и принять достаточное количество граждан для оформления необходимых документов. Также там есть парковочное пространство и удобные подъездные пути для водителей»,— цитирует Е1 источник из ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекция сообщила, что извещение о дорожном происшествии можно оформить в электронном сервисе «Европротокол online», для этого в ДТП не должно быть пострадавших, ущерб должен быть нанесен только транспортным средствам. Приложение «Госуслуги Авто» может быть установлено только у одного из водителей, второй участник ДТП должен подтвердить верность данных по ссылке, сгенерированной в приложении.

Ева Коршунова

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