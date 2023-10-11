На Кубани государству перейдет 700 тысяч рублей постояльцев ПНИ

На Кубани в собственность государства перейдет имущество умерших постояльцев психоневрологического интерната в Отрадненском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Право собственности на выморочное имущество было признано в отношении 700 тыс. руб., хранящихся на лицевых счетах учреждения. Деньги принадлежали постояльцам интерната, не имевшим родственников.

«При этом денежные средства, находящиеся на счетах, подвергались инфляции и обесцениванию»,— говорится в сообщении.

По итогу рассмотрения двух исковых заявлений суд обязал Росимущество оформить права РФ на выморочные средства.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram