Пролетаризировать и орабочить высшую школу

В связи с проводимой реформой вузов коммунистическая партия выдвинула лозунг — «Пролетаризируйте вузы, заполняйте рабоче-крестьянской молодежью фабрики науки!». В целом по РСФСР пролетаризировано не более 30% высших учебных заведений, если учитывать рабфаки и коммунистические университеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Под пролетаризацией высшей школы следует понимать не только пополнение ее рабоче-крестьянской молодежью, но и изменение системы преподавания, сближение науки с нуждами рабоче-крестьянской республики.

Орабочение вузов означает также и то, что старый преподавательский состав, если он не отвечает новым требованиям жизни и не изменил свой подход к новой аудитории, не может быть полезным своими знаниями данному обществу и вместо него необходимо выдвинуть новых людей из рабочей среды.

В связи с этим возникает вопрос: кого направлять в вузы?

В первую очередь рабочих и крестьян, людей физического труда от станка, с шахт и от сохи. Для поступления в вузы требуется среднее образование в объеме курса рабфака или школы II ступени. В московских и петроградских крупных вузах существует разверстка.

Профсоюзы получают 35% мест, партия — 25%, РКСМ — 15%, крестьянство — 10%.

Для поступления следует получить командировку от своей организации по профсоюзной линии. По партийной линии ячейка направляет в районную отборочную комиссию, районная в губернскую, а губернская в приемную комиссию данного вуза. Те, кто не имеют среднего образования, должны пройти краткосрочные курсы.

Места на рабфаках распределяются так: 50% — профсоюзам, 35% — партии, 15% — союзу молодежи. Профсоюзные организации должны руководствоваться не только его желанием учиться, но и тем, какую он вел общественно-политическую работу, его заслугами перед революцией, перед профсоюзом. Надо учесть также, насколько безболезненно, без ущерба для дела можно снять товарища и командировать в вуз.

Статья Восканяна «Кого и как посылать в вузы и рабфаки» была опубликована в «Гудке».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев