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Почти 100 специалистов придут работать в систему здравоохранения области

Правительство Ярославской области привлекло для работы в лечебные учреждения области 84 специалистов благодаря социальным выплатам на улучшение жилищных условий, еще 15 принимают решение. Об поддержке медицины губернатор Михаил Евраев рассказал на встрече с сотрудниками Ростовской ЦРБ в ходе своего визита в район.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В Петровском отделении больницы, которое посетил глава региона, вакантны несколько ставок. Не хватает врачей-терапевтов.

«Для улучшения кадровой ситуации в сельских больницах дополнительно выделили из бюджета 34 млн рублей. Направим их на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения в сельской местности. Хорошим помощником в решении кадрового вопроса также стали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"»,— отметил Михаил Евраев.

Проект по привлечению врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах реализуется в Ярославской области с 2022 года по инициативе губернатора. По словам главного врача Ростовской больницы Натальи Овечкиной, в Петровское отделение пришли работать фельдшеры и два терапевта. Врач-терапевт Ольга Андрианувина приехала в Ростовский район из Москвы. В ходе общения с ней Михаил Евраев поддержал предложение доктора о том, чтобы украсить стены отделения больницы рисунками талантливых врачей и пациентов.

«Задача — сделать так, чтобы в наших учреждениях было максимально уютно, чисто, красиво, чтобы были в порядке фасады, не было огромных луж у входов, организовать процесс оказания медицинской помощи в поликлиниках так, чтобы не было очередей»,— сказал губернатор, посоветовав распределить потоки пациентов в зависимости от транспортной доступности.

Также правительство области ввело единовременные выплаты в 200 тыс. руб. врачам в возрасте до 35 лет, впервые приступившим к работе в медицинских организациях Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского, Ростова. 100 тыс. руб. получают фельдшеры в возрасте до 35 лет, прибывшие на работу в фельдшерско-акушерские пункты.

«Оказание медпомощи в сельской местности за несколько лет вышло на новый уровень. В этом году по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом Владимиром Путиным, в Ростовской ЦРБ завершился капитальный ремонт детской поликлиники и женской консультации, в помещениях идет замена окон и дверей, закуплено новое медицинское оборудование. Эту работу необходимо продолжать. Необходимо, чтобы квалифицированная медпомощь была доступна в любой точке региона,— подчеркнул Михаил Евраев.

Антон Голицын

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