На первый-второй рассчитайся

В Башкирии констатируют увеличение турпотока в региональные геопарки «Торатау» и «Янган-Тау». В развитие обоих республиканские власти ранее выделяли около 1 млрд руб. Эксперты уверены, что потенциал геопарков используется не полностью, и полагают, что вскоре в регионе их количество будет увеличено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Торатау» получил статус геопарка в 2018 году

Фото: Сергей Носов, Коммерсантъ «Торатау» получил статус геопарка в 2018 году

Фото: Сергей Носов, Коммерсантъ

В Башкирии расположены два геопарка: «Янган-Тау» площадью 1,7 тыс. кв. км в Салаватском районе и «Торатау» площадью около 4 тыс. кв. км, созданный на территории Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского и Мелеузовского районов.

Геопарк, как рассказала исполнительный директор Комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина, представляет собой музей под открытым небом, основными экспонатами которого являются горы, пещеры, геологические разрезы, минералы и полезные ископаемые. «Но в отличие от особо охраняемых природных территорий, вход в которые ограничен, статус геопарка предполагает доступность и открытость для посещения туристами»,— добавила она.

Геопарк «Янган-Тау» был создан в 2017 году распоряжением правительства Башкирии, когда ученые на его территории нашли геологические разрезы — Мечетлино, Большая Лука и Лаклы, имеющие международную значимость, 10 объектов — национальную и 21 — образовательную.

«Янган-Тау» первым в России был включен в глобальную сеть геопарков под эгидой ЮНЕСКО в июле 2020 года на 209-й сессии Исполнительного совета организации.

Турпоток в «Янган-Тау», по словам Элины Гатауллиной, после международного признания увеличился более чем в два раза, «и с каждым годом растет».

«Наша республика расширяет географию международного сотрудничества, — отметила она. — За время работы геопарка его посетили представители научных сообществ из Уругвая, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Стоит отметить и ученых Москвы, Крыма, Якутии, Владимирской, Курской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областей».

По ее словам, также развивается сотрудничество с коллегами из стран Центральной Азии.

Геопарк Торатау

Указ об организации второго геопарка в Башкирии — «Торатау» — был подписан исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым в декабре 2018 года. Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность. Так, возраст пород составляет от 1 млрд до 250 млн лет, а главными объектами геопарка являются геологический разрез Усолка, шиханы Торатау, Юрактау и Куштау.

По словам Элины Гатауллиной, «Торатау» с 2021 года имеет статус стремящегося геопарка по вхождению в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

«Эксперты ЮНЕСКО, приезжавшие к нам в феврале 2022 года, и члены Совета Глобальных геопарков ЮНЕСКО отметили большую работу, проведенную по созданию и развитию геопарка «Торатау», уникальность геологических, природных и культурных объектов геопарка и оценили вовлеченность республики в развитие геопарков, — рассказала она. — Международное научное и экспертное сообщество выразило свою готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в продвижении геопарка. В течение двух лет необходимо исполнить рекомендации совета. Наши геопарки, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают взаимодействие с геопарками всего мира».

Много ли денег надо?

В декабре 2020 года, выступая на заседании попечительского совета по геопаркам, вице-премьер республики Рустам Муратов говорил, что в 2021-2022 годах в геопарки вложат 920 млн руб.

По словам Элины Гатауллиной, в геопарках «продолжается планомерная работа» по развитию транспорта, дорог, связи и медицинских учреждений, устанавливаются информационные стенды об объектах на нескольких языках, ведется научно-просветительская деятельность, а местное население вовлекается в управление объектами.

«Могу сказать, у нас все на хорошем уровне, — отмечает она. — Появляются дополнительные точки для притяжения туристов — глэмпинги, туристические базы и объекты сельского туризма. Работают визит-центры, регулярно проводятся экскурсии, следят за порядком и чистотой, ведется большая работа дирекциями геопарков по просветительской деятельности. Конечно, будет здорово, когда появятся въездные стелы в геопарк «Торатау». Это, в первую очередь, для удобства гостей. Радует сейчас, что шаг за шагом реализуется то, о чем даже мечтать было трудно: теперь на шихане Торатау есть лестница, организована прекрасная парковка, есть различные активности и многое другое».

Если говорить о существующей туристической инфраструктуре, то, как указывается на сайте геопарка «Янган-Тау», на его территории она «высокоразвита». Так, для любителей отдыха свои услуги предлагает санаторий «Янган-Тау» с пешими, конными, водными и прочими экскурсионными маршрутами, а любители активного отдыха могут, к примеру, остановиться в кемпингах, в том числе в этническом «Шайтан-Кудей» и на базе отдыха «Мунай».

Несмотря на многочисленные планы властей, в 2021 году ведущий научный сотрудник отдела археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Никита Савельев утверждал, что в геопарках нет единой концепции, как объединить многочисленные объекты для однодневных выездов, туров выходного дня и больших поездок. «Археология — это смысловое наполнение территории. Одно дело, когда туристы просто сплавились по реке Зилим, к примеру, но гораздо интереснее при этом получить исчерпывающую информацию о том, что здесь было много веков назад, какие жили люди»,— говорил он.

Эта проблема, по мнению заведующего отделом археологических исследований Института, кандидата исторических наук Владимира Овсянникова, еще не решена, рассказал он Guide: «Ситуация изменилась, но не сильно. Потенциал геопарков используется не полностью».

Есть ли смысл в законе «О геопарках»?

В апреле 2022 года Госкомтуризм Башкирии разработал проект закона «О геопарках», который был принят через пять месяцев депутатами Курултая. Законопроект закрепил понятие «геопарк», трактуя его как территорию, включающую в себя объекты с особой геологической, биологической, экологической ценностью, представляющую научный, образовательный, культурный, исторический и туристский интерес. В документе также прописали, что решения о создании геопарков в регионе принимаются Правительством Республики Башкортостан, а границы таких территорий утверждаются «с учетом мнения органов местного самоуправления муниципальных образований, на территориях которых создаются геопарки». Основными задачами, в числе прочего, законопроект установил экологическое просвещение населения, развитие туризма и социально-экономическое развитие муниципальных образований, расположенных на территории геопарков.

«Башкортостан является пионером в разработке и запуске закона о геопарках — до этого времени на территории России и постсоветского пространства не встречалось подобной практики, — сказала Элина Гатауллина. — Многие страны не имеют конкретных национальных законов по геопаркам и биосферным резерватам. Геопарки ЮНЕСКО в этих странах руководствуются уставом и руководящими принципами ЮНЕСКО».

Развитию геопарков, по мнению гендиректора АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» Артура Идельбаева, мешает федеральное законодательство. По его словам, в районе геопарков по-прежнему остаются территории, которые не попадают под защиту регионального закона «О геопарках» и на них, в рамках федерального законодательства, возможна вырубка леса и добыча полезных ископаемых. «При этом не учитывается потеря эстетической привлекательности территории геопарка, утрачивается уникальное гео- и биоразнообразие»,— сказал он.

По мнению господина Идельбаева, нужно доработать республиканский закон «О геопарках» и узаконить регламент взаимодействия региональных органов власти и муниципалитетов с руководством геопарков в части землепользования. В дополнение к федеральному закону «Об охране окружающей среды» он предложил закрепить правовые категории геопарков и выделить их в отдельный тип особо охраняемых природных территорий Собственным регламентом и полномочиями.

О том, что нужно внести изменения в законодательство России, согласна и Элина Гатауллина. «Увеличивающееся число геопарков в России и возникшая потребность регулирования деятельности геопарков делает целесообразным внесение изменений. Это позволит сделать возможным эффективное развитие геопарков в рамках законодательного поля страны»,— заключила она.

Претенденты в геопарки от Башкирии

По словам Элины Гатауллиной, на территории Белорецкого, Абзелиловского и Учалинского районов есть предпосылки для создания геопарка. «У нас очень активное предпринимательское сообщество, местные жители, уникальные геологические объекты, единственные в своем роде, краснокнижные животные и растения, богатейшая этнография и археология, промышленное наследие, которое сохранилось до сих пор. С точки зрения критериев все есть, остается только соединить элементы воедино, провести большую инвентаризацию территорий, точек притяжения и проанализировать проект с научной точки зрения»,— отметила госпожа Гатауллина.

По ее словам, геопарки усиливают взаимодействие государства, науки, бизнеса и общества, способствуя популяризации науки, просвещению населения и развитию туризма.

«Во-первых, это сохранение геологического, природного, исторического и культурного наследия. Во-вторых, модель геопарков — это модель эффективного и устойчивого развития территории, где в симбиозе развиваются все сферы экономики региона, сохраняя при этом наследие. В-третьих, это эффективная модель для регулирования туристического потока и популяризации объектов на территории геопарка»,— полагает собеседник.

Госпожа Гатауллина также добавила, что геопарки ЮНЕСКО повышают информированность общественности о геологическом разнообразии и способствуют распространению передового опыта в сферах образования и туризма.

«Благодаря международному статусу ЮНЕСКО геопарки приобретают уникальную возможность неиндустриального развития и узнаваемость во всем мире. Выигрывают от этого, в первую очередь, местное население, предприниматели самых разных направлений, фермеры, которые производят экологически чистую продукцию и оздоровительные, образовательные, туристические и культурные проекты и услуги»,— сказала она.

Говоря о научной составляющей развития геопарков, Элина Гатауллина подчеркнула, что в феврале 2022 года на встрече экспертов ЮНЕСКО в «Торатау» была представлена научная составляющая Центра компетенций по геопаркам. Также сейчас идет работа по открытию кафедры ЮНЕСКО по геопаркам на базе Уфимского университета науки и технологий, практической площадкой уже является геопарк «Янган-Тау».

Венера Хисамова