На Кубани с начала года капитально отремонтировали 901 многоквартирный дом

На Кубани с начала года капитальный ремонт провели в 901 многоквартирном доме. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Краткосрочный план по выполнению работ завершен на 85%, отметил замгубернатора. Ремонт продолжается еще на 134 объектах.

«Мероприятия реализуются согласно намеченному плану, где-то даже с опережением сроков. На оставшихся объектах в основном идут работы по ремонту крыш и фасадов. Все объекты будут сданы в установленные сроки»,— говорится в сообщении.

В 2024 году в крае планируют капитально отремонтировать порядка 600 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено 4,8 млрд руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram