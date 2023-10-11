В Саратове на замдиректора УКС завели дело из-за поликлиники в Звезде

По постановлению прокуратуры Кировского района Саратова к административной ответственности привлекли заместителя директора ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» (УКС), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

УКС строит поликлинику в микрорайоне «Звезда». Выездная проверка установила, что на стройплощадке был не огражден и не освещен котлован, частично не была огорожена и сама стройплощадка.

Прокуратура внесла представление в адрес замдиректора УКС и вынесла постановление о возбуждении административного дела о нарушении технического регламента (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ). Чиновник получил предупреждение.

Представление получил также директор УКС. Выявленные нарушения устранили.

Дарья Васенина

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