Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве приезжего в Крыму

Суд отменил оправдательный приговор, вынесенный ранее двум жителям Крыма по делу об убийстве приезжего из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

В ходе заседания было установлено, что в 2018 году мужчины договорились похитить туриста с целью завладения его автомобилем стоимостью 800 тыс. руб. Потерпевшему предложили инсценировать аварию с участием его Mercedes-Benz. Мужчина согласился, после чего его вывезли в малолюдное место в районе Судака, избили и задушили.

Оправдательный вердикт вынес суд присяжных. Гособвинитель не согласился с решением и направил его в третий апелляционный суд общей юрисдикции с целью обжаловать. В результате рассмотрения жалобы дело было направлено на новое рассмотрение.

Анастасия Донскова

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