Первое элетросудно доставят в Пермь в мае следующего года

В компании «ВодоходЪ» подтвердили информацию о планируемом приобретении для Перми электрокатамарана Ecocruiser. Судно строит судостроительная верфь Emperium (входит в IT-холдинг Sitronics Group). Заказчиком судна является дочерняя структура компании — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Как сообщила «Ъ-Прикамье» заместитель генерального директора АО по коммерческой деятельности и управлению проектами малого флота Любовь Ефимова, ожидается, что двухпалубный электрокатамарн будет доставлен в Пермь во второй половине мая 2024 года. На нем в акватории краевой столицы планируется осуществлять экскурсионные, прогулочные рейсы, речные прогулки с живой музыкой и анимацией для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также рассматривается возможность использования катамарана на маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск. «Пассажирский маршрут Пермь-Закамск-Краснокамск находится в стадии проработки. АО “ВодоходЪ. Пассажирский Порт” оказывает консультационную поддержку рабочей группе Пермского края по вопросу развития причальной и зарядной инфраструктуры для электросудов на реке Каме»,— рассказала госпожа Ефимова. Условия, на которых в случае принятия положительного решения будут выполняться регулярные перевозки, пока не установлены. Замгендиректора АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» пояснила, что формат сотрудничества будет определен после анализа всех составляющих проекта.

В «ВодоходЪ» не исключают, что в перспективе число судов на электротяге в Перми может быть увеличено. «Решение по увеличению электрофлота в регионе будем принимать по итогам первого сезона эксплуатации в 2024 году, когда оценим ресурсы причальной и зарядной инфраструктуры, объем рынка пассажирских перевозок в регионе»,— сказала Любовь Ефимова.

Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ» активно работает на пермском рынке с навигации 2022 года. На данный момент в расписании на сайте компании значится 11 туров с отправлением из Перми. Ранее стало известно, что «ВодоходЪ» может также начать осуществлять регулярные перевозки по новому речному маршруту Пермь-Закамск-Краснокамск, который планируется запустить в 2024 году. При этом источник «Ъ-Прикамье» сообщал, что маршрут может быть сокращен, и рейсы будут выполняться только от центра Перми до Закамска.