Остров непризнания

Мэрия Новороссийска не намерена ставить на кадастровый учет остров Суджук в Цемесской бухте Черного моря. Оформить правовой статус этой земли требовал в суде Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор. Власти объясняют свое решение тем, что остров относится к государственной собственности. Необходимость в юридической процедуре возникла после попытки компании «Бригантина» оборудовать на острове Суджук пляж. На защиту территории, которая является местом остановки перелетных птиц, встали местные экоактивисты, они предлагают включить остров в ООПТ. Юристы считают, что для защиты экологии острова, его необходимо внести в ЕГРН.



Прокуратура установила, что администрация Новороссийска не имеет права предоставлять возможность организациям пользоваться островом, права на который не оформлены

Фото: Sega Black-Sea

Администрация Новороссийска отказалась ставить на государственный кадастровый учет остров Суджук, расположенный в Цемесской бухте Черного моря. Об этом представители мэрии сообщили «Ъ-Кубань», уточнив, что у города отсутствуют соответствующие полномочия. Ранее с таким требованием в суде выступал Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор.

«Территория “Остров Суджук” расположена в акватории Черного моря в границах водного фонда. Согласно Водному кодексу РФ, все водные объекты находятся в собственности Российской Федерации»,— сообщили в мэрии, отдельно отметив, что в российском законодательстве нет понятия «остров», вместо этого правильно использовать термин «земельный участок».

Остров Суджук — это каменистая коса длиною 200-250 м и шириною около 20 м, его хорошо видно с пляжа «Алексино». По информации министерства природных ресурсов Кубани, остров Суджук в период миграции является местом остановок птиц, занесенных в Красную книгу России: хохлатый баклан, малый заклан, черноголовая чайка, морской голубок, черноголовый хохотун и пр.

Полгода назад Октябрьский районный суд Новороссийска по иску природоохранного прокурора запретил вести хозяйственную деятельность на острове. Как следует из материалов дела, оборудовать на Суджуке пляж намеревалась краснодарская компания «Бригантина» (деятельность морского пассажирского транспорта). Общество заключило с Кубанским бассейновым водным управлением (территориальный орган Росводресуросов) 20-летний договор аренды части акватории Черного моря возле острова Суджук. Позже местные чиновники на основании Постановления губернатора Краснодарского края № 627 (предполагает облегченную процедуру предоставления земли в пользование) разрешили бизнесу разместить на острове нестационарные объекты (пляжный инвентарь).

После жалоб новороссийских экоактивистов надзорный орган организовал проверку, в ходе которой выяснилось, что сведения об острове отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а значит, остров не может быть объектом сделок, так как никто не несет никакой ответственности за использование этой земли.

Вместе с тем, по оценке прокурора, остров Суджук находится в границах города, поэтому администрация Новороссийска должна принять меры по формированию границ острова, поставить его на кадастровый учет и признать право муниципальной собственности на территорию.

Результаты проверки стали основанием для обращения в суд. В иске прокурор также настаивал на том, что администрация не имеет права предоставлять возможность организациям пользоваться островом без оформления прав на него.

В мае текущего года Октябрьский районный суд Новороссийска иск прокурора удовлетворил.

Несмотря на решение суда, бизнесмены попытались обустроить пляж на острове в августе 2023 года. По данным краеведа Сергея Стряпухина, на остров были завезены лежаки, навесы, урны, начали возводить некапитальное деревянное строение. Новость вызвала широкий общественный резонанс и хозяйственную деятельность на острове вновь прекратили. По данным местных жителей, стройматериалы с острова не вывезены.

Как объясняет член Ассоциации юристов России Евгения Сахаровская, отсутствие зарегистрированного права на земельный участок является основанием относить его к неразграниченной государственной собственности.

«В тоже время отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не препятствует распоряжению ими, поскольку согласно положениям ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, предоставление таких земельных участков осуществляется органами местного самоуправления. Однако отсутствие данных в ЕГРН о земельном участке, дает возможность его использования в обход проведения установленных действующим законодательством процедур, в том числе, открытого аукциона на право заключения договора аренды и, соответственно, дальнейшего внесения арендных платежей за весь срок использования данного земельного участка в муниципальный бюджет»,— объясняет юрист.

При этом она добавляет, что вовлечение данного природного объекта в гражданский оборот, безусловно, повлечет за собой урон для животного и растительного мира. По мнению госпожи Сахаровской, остров Суджук должен быть внесен в ЕГРН как объект с особыми условиями использования, что предполагает неукоснительное соблюдение арендаторами требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Кандидат биологических наук Антон Попович считает, что остров необходимо включить в состав уникального природного комплекса «Суджукская лагуна-Прилагунье» (ООПТ регионального и муниципального значения). Но для этого остров необходимо поставить на кадастровый учет.

В МТУ Росимущества на запрос «Ъ-Кубань» в настоящий момент не ответили. В управлении Росреестра по Краснодарскому краю подтвердили, что остров Суджук на кадастровом учете до сих пор не состоит.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что с 1 января 2007 года вступил в действие новый Водный кодекс РФ, который изменил правовой режим земельных участков в водоохранных зонах. До его принятия все водные объекты и земли водного фонда в России были объявлены федеральной собственностью, и их приватизация была запрещена. Таким образом, в соответствии с главой 6 Водного кодекса теперь допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

«С учетом изложенного, в целях использования территории острова Суджук администрации необходимо установить правовые основания, а также поставить землю на кадастровый учет»,— резюмирует Евгений Жаров.

«В настоящее время специализированной прокуратурой проводится работа по актуализации сведений об исполнении решения суда, а также фактическому устранению ранее выявленных нарушений»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Наталья Решетняк

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