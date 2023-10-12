Башкирия встречает туристов

Закрытие границ и сильное повышение цен на туры и перелеты за рубеж, с которыми россияне столкнулись с начала спецоперации на Украине, заметно подстегнули развитие внутреннего туризма. Так, за первое полугодие 2023 года Башкирию посетило 861,9 тыс. человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По прогнозам регионального министерства предпринимательства и туризма, до конца года количество туристов может достичь 2,3 млн человек, а оборот туристической отрасли вырастет до 15 млрд рублей. О том, какие маршруты выбирают туристы, приезжающие в республику, и планах по развитию отрасли — в материале Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты и участники рынка констатируют рост спроса на внутренний туризм

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Эксперты и участники рынка констатируют рост спроса на внутренний туризм

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В феврале министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов на совещании правительства заявил, что по итогам 2022 года объем туристского потока в республику достиг 1,9 млн поездок, и по этому показателю Башкирия заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е — в Российской Федерации. Кроме того, по итогам прошлого года республика стала пятой среди регионов России по востребованности курортов. В 2022 году, по статистике минтуризма республики, санатории Башкирии посетили 224 тыс. человек.

Сейчас, по данным Росстата, регион занимает 11 место по турпотоку в стране. Наиболее востребованными остаются лечебно-рекреационный туризм, а также событийный и экскурсионный. Так, например, сейчас в республике действует около 1750 туристических маршрутов: это и туры по природным заповедникам, и подъемы на горные вершины, а также этно- и гастротуризм. При этом, как отмечают в минтуризма республики, большинство операторов стараются включать в маршрут не только крупные локации, но и небольшие села, в которых можно посмотреть исторические объекты и познакомиться с народным промыслом.

Как отмечает директор туроператора «Башгид» (входит в Федеральный реестр туроператоров России) Екатерина Кириллова, за последние два года количество туристов выросло втрое. «В 2020 году с нами ездили люди, которые любят природу. В 2021 году подтянулись те, которые любят открывать для себя новое. А в прошлом году поехали все остальные»,— говорит госпожа Кириллова.

«Мы больше нацелены на внутреннего туриста. У нас и миссия такая: развиваем туризм, формируя любовь к родному краю. Нам хочется, чтобы наши жители больше путешествовали по родному региону, чтоб им это доступно было. Сейчас средняя цена нашего тура — 3 тыс. руб. Кто-то скажет, что это дорого, но в стоимость входит, как правило, все: и трансфер, и горячий обед, и гид, и страховка, и входные билеты в природные парки и музеи»,— отмечает собеседница.

Хижина в лесу

Одним из самых востребованных туристических маршрутов остается и геопарк «Торатау», который сегодня занимает территорию в 4 тыс. кв. м и включает в себя шиханы Торатау, Юрактау, скалы Уклы-Кая и Мамбет, а также Аскынскую ледяную пещеру и комплекс Воскресенского медеплавильного завода. Весной на склоне Торатау появилась лестница для легкого и безопасного подъема на вершину, у подножья горы работает визит-центр, а также точки по продаже сувенирной продукции, меда и других ремесленных товаров.

На территории геопарка, который, к слову, включает в себя сразу четыре района республики, работают глэмпинги и несколько туристических баз. Развитию кемпингов и глэмпингов в Башкирии в последние полтора-два года стали уделять особое внимание. Как отмечают в региональном минтуризма, сейчас в республике работает более 60 глэмпингов, 30 из них появились в 2022 году. Летом текущего года правительство республики утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу на строительство новых глэмпингов. Предполагается, что предприниматели смогут получить субсидию в размере до 50% общей стоимости проекта, однако отбирать проекты будут на конкурсе. Распределять субсидии будет минтуризма региона. Отметим, что инвесторы, создающие в республике новые глэмпинги, также могут претендовать на получение земельных участков без торгов.

В начале лета стало известно, что Башкирия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия» получит из федерального бюджета 258,6 млн руб. на реализацию 16 инвестпроектов по созданию глэмпингов и модульных гостиниц. Такие проекты планируют реализовать при Центре башкирской лошади в Чишминском районе, а также в Абзелиловском, Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском, Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском и Ишимбайском районах.

Развитию глэмпингов в Башкирии, помимо поддержки правительства, способствует несколько факторов: уникальность природных объектов и относительная дешевизна проектов. Как ранее отмечал владелец глэмпинга ZeБирск Роман Фанталис, средний объем вложений в такой проект может оцениваться в 10 млн руб. «Такой объем инвестиций могут позволить себе многие начинающие предприниматели, в то время как вложения в „стандартную“ базу отдыха, которые гораздо выше,— не все. Окупаемость глэмпинга порядка трех лет, и в этом он также интересен для инвестиций»,— подчеркивал эксперт.

Для школьников и пенсионеров

В 2022 году в Башкирии запустили пилотный проект «Школьный туризм» для учеников 5-9 классов. Цель этого проекта, как отмечают в минутризма,— познакомить школьников с историей региона за время короткого путешествия.

По данным республиканского правительства, в 2022 году участниками проекта стали более 11 тыс. школьников, а за 8 месяцев 2023 года — порядка 19 тыс. учеников. «Для участия в программе были выбраны туроператоры, входящие в федеральный реестр. Затем разработали маршруты путешествий с учетом пожеланий школьников и их педагогов. На реализацию программы в 2023 году республика получила из федерального бюджета 188,7 млн рублей, из регионального — 75,5 млн рублей. В проекте примут участие порядка 37 тыс. учащихся из всех городов и районов республики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Сейчас проект «Школьный туризм» включает в себя 46 маршрутов, на которых дети знакомятся с историей республики и могут поучаствовать в мастер-классах по приговлению национальных блюд, стрельбе из лука, верховой езде и валянию из войлока.

Помимо школьного, в регионе развивают и туризм для людей пожилого возраста. По проекту «Башкирское долголетие. Туризм» на 2023 год было запланировано 20 тысяч квот. Проект рассчитан на мужчин от 60 лет, женщин от 55 лет, постоянно проживающих в Башкирии. Они могут бесплатно отправиться в однодневный тур по республике, включающий в себя сопровождение гида, питание, проезд и страховку. По данным минтуризма, в этом году в такие однодневные туры уже съездили около 7 тыс. пенсионеров.

Самыми популярными направлениями у туристов так называемого «серебряного возраста» являются Бирск, геопарк «Торатау» с посещением села Воскресенское, «Нарыстау» с заездом в мавзолей Тура-хана, монастырь Святые Кустики в Нуримановском районе, «Геопарк Янган-Тау» в Салаватском районе, «Красноусольск» в Гафурийском районе и Бугабашский женский монастырь в Бакалинском районе Башкирии.

Безопасность под вопросом

В последние полтора-два года турпоток в Башкирию действительно существенно вырос. По словам эксперта по вопросам развития внутреннего туризма Рины Гринберг, в республику приезжают и гости из других регионов, да и сами жители Башкирии начинают исследовать свою малую родину. «Мы также видим, что у нас наконец-то формируется городской туризм, когда Уфа становится точкой притяжения, а не транспортным хабом. При этом в Уфу именно как туристы приезжают и жители Башкирии из отдаленных от столицы поселений»,— отмечает она.

Вместе с тем, по словам госпожи Гринберг, увеличение интереса к региону открывает и значительные недоработки. «Количество новых туристических предложений существенно опережает формирование комплексной инфраструктуры. Когда есть объект притяжения туристов, к этому объекту должны прилагаться качественные дороги, должна быть инженерная и обеспечивающая инфраструктура. Этого нет, и это существенный минус, потому что комплексного подхода к развитию туризма у нас все еще нет. К тому же безопасность туризма, к огромному сожалению, тоже оставляет желать лучшего. В этом направлении работа практически не ведется. С увеличением турпотока и снижением качества или ответственности туриста, уровень безопасности падает, а количество нестандартных ситуаций, наоборот, растет»,— замечает эксперт.

Екатерина Кириллова отмечает, что, если сравнивать туристическую индустрию Башкирии сейчас и несколько лет назад, можно с уверенностью говорить о «колоссальном развитии инфраструктуры». «Новые турбазы и глэмпинги, кафе, большие государственные и маленькие частные музеи, мастер-классы, ремесленники, выставки, фестивали и форумы всероссийского уровня. Есть что показать внешнему туристу», — замечает она. Однако для туриста, который раньше отдыхал за пределами региона, а сейчас «посмотрел внутрь», открывается много неприятного.

«Что запоминает турист? Как и на чем он ехал, что он ел и где спал. К доступным достопримечательностям последние 10-15 километров дороги разбиты. Из-за этого высокие цены на транспортные услуги. Например, в сезон добраться до Толпарово в Гафурийский район стоит столько же, сколько до Таганая в Челябинской области по хорошей дороге. Многие заведения стандартам индустрии не соответствуют. Это касается каких-то мелочей, простых вещей: сколы на посуде, дешевые столовые приборы из материалов, которые неприятно брать в руки и рот, разноцветное в цветочек постельное белье, которое удешевляет турбазу, расколотые плафоны в санаториях, застаревшая грязь в углах ванных комнат, пятна на потолке. При этом стоимость суток в таком номере — от 7,3 тыс. рублей»,— говорит госпожа Кириллова.

По мнению собеседницы, именно на это сегодня важно обращать внимание, говоря о развитии туризма. «Возможно, стоит сформировать какие-то местные стандарты индустрии или повысить уровень осведомленности о стандартах у участников рынка»,— добавляет она.

Анна Соколова