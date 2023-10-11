В Ярославле новогоднюю подсветку хотят сделать в теплых тонах

В Ярославле намерены уйти от холодно-синей новогодней подсветки к более теплой гамме. Об этом сообщила директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко на заседании экономической комиссии муниципалитета города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Макарова Фото: Вероника Макарова

По словам госпожи Жиленко, в городе уже устанавливают подсветку на зданиях в теплых тонах и планируется, что эту тенденцию реализуют и в новогоднем оформлении Ярославля.

«Преобладают уже теплые оттенки, и мы хотим поддержать теплую гамму светового декоративного новогоднего оформления и к этому стремимся. Так как у нас столица Золотого кольца, мы все же хотим теплый цвет продвигать»,— цитирует портал «Сорока» Людмилу Жиленко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля уже провела закупку праздничной светотехники. За 550 тыс. руб. мэрия купила 296 осветительных наборов для рождественских (новогодних) елок. Контракт уже исполнен, закуплено 22 набора осветительных наборов в теплом свете и 264 — в холодном.

Алла Чижова