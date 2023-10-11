«Яндекс Погода»: 12 октября в Черноземье будет дождливо и пасмурно, до +16°

В четверг, 12 октября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая и пасмурная погода. Среднесуточная температура составит +12°…+16°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Осадки прогнозируются в Курской, Липецкой и Орловской областях, где температура будет варьироваться от +14° до +16°.

В Тамбовской и Воронежской области ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +12° и +14° соответственно.

В Белгородской области будет облачно с прояснениями, столбик термометра окажется на отметке в +16°.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте