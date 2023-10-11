«Яндекс Погода»: 12 октября в Черноземье будет дождливо и пасмурно, до +16°
В четверг, 12 октября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая и пасмурная погода. Среднесуточная температура составит +12°…+16°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Осадки прогнозируются в Курской, Липецкой и Орловской областях, где температура будет варьироваться от +14° до +16°.
В Тамбовской и Воронежской области ожидается пасмурная погода, воздух прогреется до +12° и +14° соответственно.
В Белгородской области будет облачно с прояснениями, столбик термометра окажется на отметке в +16°.