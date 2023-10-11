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Турпоток на Ставрополье в 2023 году вырос на 14%

С начала 2023 года Ставропольский край посетили 6 млн туристов, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данным мобильных операторов.

Отмечается, что с 2018 года было собрано 1,6 млрд руб. курортного сбора, что позволило реализовать более 70 проектов в курортных городах края.

Для развития потенциала городов Кавказских Минеральных вод на Ставрополье будут созданы четыре инвестиционные площадки в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске. В перспективе 10 лет возможности для размещения на Кавминводах увеличатся почти на 50%.

«При сегодняшнем росте туристического потока, при той поддержке, которую мы получаем от руководства страны, перспективы у туризма на Ставрополье мощные. Но необходим очень аккуратный подход к нашим ресурсам – водам, целебной грязи, воздуху, природе. Поэтому оценка воздействия на окружающую среду должна превалировать над всем остальным»,— цитирует пресс-служба слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Анастасия Назарова

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