В Перми зарегистрирован бронированный ретрокар из правительственного автопарка

В Перми поставлен на учет бронированный правительственный лимузин ЗиЛ-41052. Фотографии с процедуры регистрации автомобиля в пермском РЭО ГИБДД в Камской долине «Ъ-Прикамье» предоставили читатели. По данным «Ъ-Прикамье», машину мог приобрести председатель совета директоров и фактический владелец судоходной компании «Камское речное пароходство» Михаил Антонов, который считается крупнейшим коллекционером автомобилей в Перми.

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Связаться с господином Антоновым по известному редакции номеру не удалось.

ЗиЛ-41052 — лимузин скрытого бронирования. Считается одной из самых защищенных машин в мире. В основе конструкции этих автомобилей лежат бронекапсулы. Они производились на Курганском военном заводе, а затем поставлялись на автомобилестроительный Завод имени Лихачева, где вокруг бронекапсулы собирался кузов машины. ЗиЛ-41052 выпускался на заводе с середины 1980-х годов до 1999 года для членов правительства страны. Таким автомобилем пользовались, в частности, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, а затем первый президент России Борис Ельцин. Всего было выпущено 22 экземпляра ЗиЛ-41052. Последний экземпляр был выставлен на продажу осенью 2022 года за 18 млн руб.