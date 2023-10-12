Возвращение лошади

В августе Башкирия получила патент на наименование «башкирская лошадь» — теперь так могут называться животные, рожденные на территории республики. Это одна из мер, которая поможет сохранить уникальную аборигенную породу, считает глава региона Радий Хабиров. Для решения этой задачи в 2018 году в республике создан Центр компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат», проводится конно-спортивный турнир «Терра-Башкирия», конкурс кумысоделов и фестиваль «Башкирская лошадь». Создан попечительский совет по совершенствованию генофонда лошадей башкирской породы, будет разработана программа ее сохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Башкирии намерены улучшить генофонд башкирской породы лошадей

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Власти Башкирии намерены улучшить генофонд башкирской породы лошадей

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

По данным республиканского министерства сельского хозяйства, в Башкирии около 125 тыс. лошадей. Чистопородных башкирских, с подтвержденной родословной и паспортами — 7 тыс.

«Хотя на самом деле лошадей башкирской породы очень много. Сейчас мы должны выявлять эти популяции и работать с ними, обучая заводчиков, которые занимаются разведением лошадей»,— отмечает заместитель министра сельского хозяйства Башкирии, председатель комиссии по башкирской породе лошадей Фарит Валитов.

Созданный в республике научно-исследовательский институт «Башкирская лошадь» должен провести своего рода перепись лошадей, выявив лучших представителей этой породы.

«Наша ключевая задача — установить генофонд башкирской лошади. Мы вместе с центром компетенции проведем обследование хозйств. Центр компетенции будет изучать породу, а мы будем проводить научное обследование породы. На основаниии полученных результатов мы отберем биологические пробы и установим точный генофонд башкирской лошади»,— говорит директор научно-исследовательского института «Башкирская лошадь» Руслан Гизатуллин.

Генетический материал будут отбирать у триад представителей башкирской породы: жеребенка и его родителей, это позволит подтвердить происхождение животного. Пробы будут анализировать сотрудники ведущих институтов.

На этом этапе еще только предстоит понять, что такое башкирская лошадь. Главная сложность заключается в том, что на протяжении десятилетий местную породу очень часто скрещивали с аборигенными (казахской, якутской) и заводскими породами (тяжеловозами, орловскими и донскими рысаками). Это давало возможность, сохранив выносливость коней, получить больше мяса и молока или увеличить рост, что было важно для военных. Но уникальные качества породы все же исчезали — потомство уже не было так же приспособлено к суровому климату.

«И сейчас по фенотипическим признакам мы знаем, как выглядит наша порода. Но на уровне генофонда мы этого определить не можем. Кроме того, аборигенные породы похожи друг на друга. Поэтому предстоит задача выявить уникальный генофонд башкирской лошади, сохранить его и потом развивать по линиям лучших жеребцов-производителей и лучших самок по количеству молока»,— продолжает господин Гизатуллин.

Развитие этих линий позволит в результате селекции получить разновидности мясной или молочной породы, но это не основная цель. Главной остается задача, которая идет несколько вразрез с традиционным товарным коневодством, с точки зрения которого может быть интереснее скрестить лошадь с тяжеловозом и в результате получить больше продукции.

Работу с генетическим материалом планируется завершить в 2024-2025 годах. В результате будет определено племенное ядро, которое станет продолжением породы.

В процессе генетических исследований возможны неприятные сюрпризы для конезаводчиков, привыкших считать, что они разводят башкирскую лошадь. Племенные и фермерские хозяйства нужно будет стимулировать для чистопородного разведения. Если породу более не скрещивать, спустя три-четыре поколения она очистится сама собой, уверен господин Гизатуллин.

Селекция

Работой с поголовьем лошадей, обследованием, бонитировкой и отбором лучших представителей породы занимается Центр компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат». Специалисты формируют племенное ядро лошадей башкирской породы — лучших жеребцов-производителей и кобыл, способных передать свои качества потомству.

Лошади, которые производят много молока, как правило, передают это качество своим дочерям. Среди жеребцов есть улучшатели породы, потомство которых становится еще сильнее, выносливее, умеющие приспосабливаться к тяжелым условиям, есть нейтрально влияющие на генофонд и есть те, кто ухудшает его, поясняет начальник научно-производственного отдела Центра компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат» Нафиса Гарипова.

Долгое время селекционную работу с башкирской лошадью практически не вели, сформированный в прошлом веке ценный генофонд был утрачен. В настоящее время это научное направление возрождается.

«Восстановлена работа с государственной племенной книгой, выпущен ее четвертый том. Центр является регистратором лошадей башкирской породы, ведет их племенной учет и паспортизацию. Все племенные лошади внесены в электронную базу данных. Ежегодно издается каталог жеребцов-производителей,— отмечает госпожа Гарипова. — Если с породой не работать, то она постепенно вырождается, снижаются привесы и количество молока. Это может привести к потере уникальной башкирской лошади».

Поддержка

В настоящее время в Башкирии восемь племенных хозяйств — и это не так мало, но и не так много, чтобы содержать породу в чистоте. Есть опасность ее «подпортить», считает Фарит Валитов. В министерстве сельского хозяйства не исключают, что впоследствии число племенных заводов и репродукторов потребуется увеличить. В том числе и с помощью мер господдержки.

По программе субсидирования приобретения племенных животных фермеры могут частично компенсировать затраты на обновление поголовья. На одну лошадь из бюджета выделяют 20 тыс. руб. — в прошлом году по программе было приобретено более 100 особей.

Разрабатываемая программа сохранения башкирской лошади, безусловно, будет включать в себя меры господдержки селекционной работы и разведения племенных животных.

«Инициатива идет от главы республики — поэтому финансирование на поддержку башкирской лошади появится. Задач очень много. В первую очередь нужно изучить состояние нашей лошади, понять, сильно ли она потеряла свою породность, найти особо чистопородных лошадей, сделать ДНК-профили, чтобы определять, к какой породе относится лошадь. Затем — поддержка племенных хозяйств»,— полагает господин Валитов.

Фермер Сагитзян Идиятуллин, в хозяйстве семьи которого полторы тысячи лошадей башкирской породы, полагает: то, что в республике обратили внимание на эту проблему, уже само по себе хорошо.

«Это уже радует, потому что долгое время мы вообще никому не были нужны. Я не могу сказать, что с башкирской лошадью все совсем плохо — это не так. Но раз на нее обратили внимание, значит, власти понимают, что ситуация не такая уж хорошая»,— говорит он.

Конкретные меры поддержки конезаводчиков пока не озвучиваются — и было бы правильно спросить самих фермеров о том, что им необходимо, отмечает господин Идиятуллин. Среди сложностей, с которыми его хозяйство сталкивается ежегодно, рост цен на горючее и сельхозтехнику. Дороговизна спецмашин — непреодолимое препятствие для начинающих конезаводчиков, поскольку без них вести хозяйство невозможно.

«Летом я купил солярку по 54 тыс. за т, сегодня покупаю по 90 тыс. за т. Эта ситуация как сказывается на развитии любого агрохозяйства? Хотя бы здесь можно помочь. Всегда растет цена на технику, без которой в сельском хозяйстве вообще ничего не делается. Техника для многих начинающих фермеров неподъемна: не каждый может купить трактор за 2 млн руб. и агрегаты к нему стоимостью в полтора-два трактора. Снизьте налоговую нагрузку. Земельные вопросы — в марте у меня умер отец, и я начал заниматься земельными вопросами — вы не представляете, настолько это муторный и тягомотный процесс. Ну упростите процедуру — мы же не олигархи, которые прихапали сотни гектаров и теперь распродают участки. Мы же эту землю просим предоставить, чтобы она работала по прямому назначению»,— говорит Сагитзян Идиятуллин.

Просто давать деньги на авантюрные проекты, под обещания развивать коневодство, не нужно, уверен он. Но хозяйства, которые занимаются башкирской лошадью десятилетиями, поддержать необходимо. В табуне фермера, семья которого уже более 30 лет занимается разведением лошадей башкирской породы, сейчас 1,5 тыс. голов. Гос-

подин Идиятуллин считает, что это — достояние республики. В табуне, подчеркивает он, нет ни одной гнедой кобылы (гнедая масть появилась среди башкирских коней в те времена, когда их скрещивали с другими породами, чтобы сделать породу более крупной). Башкирская аборигенная порода, как и любое дикое животное, объясняет конезаводчик, имела камуфляж — окрас цвета сухой травы, позволяющей ей сливаться со степью и лесом. Сейчас башкирскую породу каждый понимает по-своему — стандарты допускают и гнедую масть, однако это, считает господин Идиятуллин, не «честные башкиры». Фермер планирует зарегистрировать результат труда его семьи — улу-телякский тип башкирской лошади — и рассчитывает, что власти Башкирии ему в этом помогут.

От того, что республика получила патент на наименование, по большому счету ничего не поменялось, считает фермер. Более того, он не согласен с тем, что потомки башкирской лошади, рожденные за пределами республики, не принадлежат к башкирской породе. Это значит, что «мы, пытаясь защитить породу, подписали отказную от наших детей (лошадей)», считает господин Идиятуллин. Некоторые высказывания тех, «кто сам не вырастил ни одного жеребенка», кажутся ему странными — например, предложение запретить продажу животных за пределы республики. В таком случае исчезает смысл заниматься коневодством.

Лошадь — самое трудноразводимое животное

Главой Башкирии поставлена цель постепенно увеличить поголовье чистопородных башкирских лошадей. Чтобы популяция животных значительно увеличилась, потребуются десятилетия, считают эксперты.

«Лошадь — самое трудноразводимое животное. Этоне велосипед, ее не соберешь на заводе за полчаса. Чтобы из жеребенка получилась лошадь, должно пройти три года»,— отмечает Сагитзян Идиятуллин.

Программа сохранения башкирской лошади будет долгоиграющей, уверена Нафиса Гарипова. Результаты селекционного отбора животных становятся понятны лишь через несколько лет, когда потомство племенных лошадей вырастает и проявляет свои качества. Мгновенного эффекта ожидать не приходится, однако если ничего не делать, породу можно потерять.

Наталья Балыкова