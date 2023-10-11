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В Рыбинске простятся с погибшим в СВО контрактником

В ходе проведения специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Ярославской области Евгений Лыков. Мужчина служил по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рыбинск, Спасо-Преображенский собор

Рыбинск, Спасо-Преображенский собор

Рыбинск, Спасо-Преображенский собор

В сообщении правительства говорится, что рядовой Евгений Лыков награжден орденом Мужества посмертно. Простятся с ним 12 октября в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— сообщили в правительстве и уточнили, что из родных у погибшего осталась только сестра.

Алла Чижова

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