В Рыбинске простятся с погибшим в СВО контрактником

В ходе проведения специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Ярославской области Евгений Лыков. Мужчина служил по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинск, Спасо-Преображенский собор

Рыбинск, Спасо-Преображенский собор



В сообщении правительства говорится, что рядовой Евгений Лыков награжден орденом Мужества посмертно. Простятся с ним 12 октября в Спасо-Преображенском соборе Рыбинска.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— сообщили в правительстве и уточнили, что из родных у погибшего осталась только сестра.

Алла Чижова