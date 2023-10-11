Перевозка груженных контейнеров на СКЖД выросла в 1,5 раза с начала года

С января по сентябрь текущего года количество груженных контейнеров, отправленных по СКЖД, составило 43,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО длиной 20 футов). Это на 52,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего было перевезено 722 тыс. т грузов, что на 47% больше, чем с января по сентябрь прошлого года. В указанный период перевозка химических и минеральных удобрений увеличилась в 2,2 раза — 1,6 тыс. ДФЭ, нефти и нефтепродуктов — в 2 раза (1,5 тыс. ДФЭ), строительных грузов — также в два раза (6 тыс. ДФЭ), сборных грузов — в 2 раза (1,7 тыс. ДФЭ). Перевозка автомобилей и комплектующих увеличилась на 72,2% (6,6 тыс. ДФЭ), продовольственных товаров — на 44% (5 тыс. ДФЭ), машин станков и двигателей — на 31,7% (1,8 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — на 27,6% (10,5 тыс. ДФЭ).

«В январе-сентябре 2023 года на Северо-Кавказской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 138 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года»,— сообщили в пресс-службе СКЖД.

Анастасия Назарова