Уровень заболеваемости «мышиной лихорадкой» в Татарстане вырос в 1,8 раза

В Татарстане в этом году показатель заболеваемости «мышиной лихорадкой» составил 17,8 случая на 100 тыс. человек, что в 1,8 раза больше среднемноголетнего уровня. Кроме того, эти данные оказались в 1,7 раза выше, чем год назад. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в Татарстане в этом году выявили 667 случаев лихорадки. Большая часть из них пришлась на лесной и бытовой типы заражения — 53% и 26% соответственно. 18% татарстанцев заразились в ходе посещения садовых участков.

"Ъ-Казань"