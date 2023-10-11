В Екатеринбурге в ККТ «Космос» откроют грузинский ресторан сети из Владивостока

В центре Екатеринбурга в кино-концертном зале «Космос» откроют грузинский ресторан от известной во Владивостоке сети «Супра», сообщает портал Е1 со ссылкой на директора и учредителя сети Александру Дыдаеву.

Новое заведение появится месте закрывшегося «Зимнего сада». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, в сентября этого года на ул. Дзержинского, 2 (адрес ККТ «Космос») была зарегистрирована компания «Супра космос». Компания может вести деятельность ресторанов и предоставлять услуги по доставке продуктов питания. Госпожа Дыдаева также является директором двух филиалов сети ресторанов «Своя компания». Речь про заведения на улице Родонитовой и на проспекте Сахарова.

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