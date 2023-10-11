В Сургуте временно изменится схема движения четырех автобусов

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 12 по 22 октября перекроют улицу Привокзальную. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на время ограничения изменится схема движения автобусов №№ 12, 18, 36 и 112. Общественный транспорт будет курсировать в объезд перекрытого участка.

Схема движения автобусов с 07:00 12 октября до 19:00 22 октября изменится следующим образом:

№ 12 «пос. Гидростроитель — пос. Юность» — при движении от остновки «пос. Юность»: остановка «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановка «Грибоедова» и далее по маршруту. При движении от остановки «пос. Гидростроитель»: остановка «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановка «Станция Сургут». Далее по маршруту;

№ 18 «ЖК "Голд Фиш" — пос. Юность» — при движении от остановочного пункта «пос. Юность»: остановка «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановка «Грибоедова» и далее по маршруту. При движении от остановки «ул. Монтажников»: остановка «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановка «Станция Сургут». Далее по маршруту;

№ 36 «Больничный комплекс — пос. Снежный» — при движении от остановки «пос. Снежный»: остановка «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановка «Грибоедова» и далее по маршруту. При движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановка «Станция Сургут». Далее по маршруту;

№ 112 «Университет — ДПК Сургутское» — при движении остановки «Университет»: остановка «42 мкр», ул. Крылова, ул. Толстого, остновка «Станция Сургут» и далее по маршруту.

Полина Хабарова

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