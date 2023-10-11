«В горах я становлюсь добрее»
В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения известного краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко
Заслуженный художник России Сергей Дудко посвятил творческую жизнь изображению гор с натуры. Мастер спорта и инструктор международного класса по горному туризму, он также участвовал в спасательных операциях в горах Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Грузии и Таджикистана, в экспедициях на Кавказ, Алтай, Памир, Тянь-Шань, в Альпы, Гималаи, Тибет и Каракорум. Работы художника — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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