«В горах я становлюсь добрее»

«Хочется написать такую картину, чтобы зритель, смотря на нее, почувствовал себя «внутри». Это высший пилотаж, на мой взгляд. Один мой знакомый в свое время сказал, что когда он смотрит на мои работы, ему кажется, что он сам только что был в этих местах»,— Сергей Дудко

Фото: Предоставила Людмила Александрова