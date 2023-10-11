Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В горах я становлюсь добрее»

В этом году исполнилось 75 лет со дня рождения известного краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко

Заслуженный художник России Сергей Дудко посвятил творческую жизнь изображению гор с натуры. Мастер спорта и инструктор международного класса по горному туризму, он также участвовал в спасательных операциях в горах Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Грузии и Таджикистана, в экспедициях на Кавказ, Алтай, Памир, Тянь-Шань, в Альпы, Гималаи, Тибет и Каракорум. Работы художника — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Предыдущая фотография
Сергей Дудко на склоне Эльбруса. «Это, может, и звучит странно, но там мне спокойно, комфортно и безопасно. И еще заметил: в горах становлюсь мягче и добрее»,— говорил художник

Сергей Дудко на склоне Эльбруса. «Это, может, и звучит странно, но там мне спокойно, комфортно и безопасно. И еще заметил: в горах становлюсь мягче и добрее»,— говорил художник

Фото: предоставила Людмила Александрова

«Высоко в горах»

«Высоко в горах»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Белалакая — вершина западной части главного хребта Большого Кавказа (3861 метров)

Белалакая — вершина западной части главного хребта Большого Кавказа (3861 метров)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Пик Коммунизма (Сомони, 7495 метров), Памир. Вершина является высшей точкой Таджикистана

Пик Коммунизма (Сомони, 7495 метров), Памир. Вершина является высшей точкой Таджикистана

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Западный Кавказ. Закат». Домбай-Ульген — вершина Домбая (республика КЧР). Имеет три вершины: западную (4036 м), главную (4046 м) и восточную (3950 м)

«Западный Кавказ. Закат». Домбай-Ульген — вершина Домбая (республика КЧР). Имеет три вершины: западную (4036 м), главную (4046 м) и восточную (3950 м)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Партизанский связной»

«Партизанский связной»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Утро приходит с гор»

«Утро приходит с гор»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Утренняя встреча»

«Утренняя встреча»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Портрет комсомольского секретаря»

«Портрет комсомольского секретаря»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Свет партизанских костров»

«Свет партизанских костров»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Прорыв»

«Прорыв»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Рядом с облаками»

«Рядом с облаками»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Левая часть»

«Левая часть»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Бесконечность»

«Бесконечность»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Дальняя буровая»

«Дальняя буровая»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Гора Пшеха-Су – одна из вершин западной части Кавказского хребта (2743 метра)

Гора Пшеха-Су – одна из вершин западной части Кавказского хребта (2743 метра)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Передышка»

«Передышка»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Зенитчики»

«Зенитчики»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Народное ополчение»

«Народное ополчение»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«К вершине»

«К вершине»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Сергей Дудко с дочерью Людмилой на фоне Эвереста, 2016 год

Сергей Дудко с дочерью Людмилой на фоне Эвереста, 2016 год

Фото: Предоставила Людмила Александрова

Выставка «Свет высоких гор» в художественной галерее «Сантал». Краснодар, 2016 год

Выставка «Свет высоких гор» в художественной галерее «Сантал». Краснодар, 2016 год

Фото: Предоставила Людмила Александрова

«Хочется написать такую картину, чтобы зритель, смотря на нее, почувствовал себя «внутри». Это высший пилотаж, на мой взгляд. Один мой знакомый в свое время сказал, что когда он смотрит на мои работы, ему кажется, что он сам только что был в этих местах»,— Сергей Дудко

«Хочется написать такую картину, чтобы зритель, смотря на нее, почувствовал себя «внутри». Это высший пилотаж, на мой взгляд. Один мой знакомый в свое время сказал, что когда он смотрит на мои работы, ему кажется, что он сам только что был в этих местах»,— Сергей Дудко

Фото: Предоставила Людмила Александрова

«Горы дарят счастье одновременного общения не только с замечательными людьми, но и с прекрасной природой. Здесь мы имеем редкую возможность испытать не просто гармонию с природой, но счастье полного растворения в ней»,— Сергей Дудко

«Горы дарят счастье одновременного общения не только с замечательными людьми, но и с прекрасной природой. Здесь мы имеем редкую возможность испытать не просто гармонию с природой, но счастье полного растворения в ней»,— Сергей Дудко

Фото: Предоставила Людмила Александрова

Следующая фотография
1 / 24

Сергей Дудко на склоне Эльбруса. «Это, может, и звучит странно, но там мне спокойно, комфортно и безопасно. И еще заметил: в горах становлюсь мягче и добрее»,— говорил художник

Фото: предоставила Людмила Александрова

«Высоко в горах»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Белалакая — вершина западной части главного хребта Большого Кавказа (3861 метров)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Пик Коммунизма (Сомони, 7495 метров), Памир. Вершина является высшей точкой Таджикистана

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Западный Кавказ. Закат». Домбай-Ульген — вершина Домбая (республика КЧР). Имеет три вершины: западную (4036 м), главную (4046 м) и восточную (3950 м)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Партизанский связной»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Утро приходит с гор»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Утренняя встреча»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Портрет комсомольского секретаря»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Свет партизанских костров»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Прорыв»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Рядом с облаками»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Левая часть»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Бесконечность»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Дальняя буровая»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Гора Пшеха-Су – одна из вершин западной части Кавказского хребта (2743 метра)

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Передышка»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Зенитчики»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«Народное ополчение»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

«К вершине»

Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Сергей Дудко с дочерью Людмилой на фоне Эвереста, 2016 год

Фото: Предоставила Людмила Александрова

Выставка «Свет высоких гор» в художественной галерее «Сантал». Краснодар, 2016 год

Фото: Предоставила Людмила Александрова

«Хочется написать такую картину, чтобы зритель, смотря на нее, почувствовал себя «внутри». Это высший пилотаж, на мой взгляд. Один мой знакомый в свое время сказал, что когда он смотрит на мои работы, ему кажется, что он сам только что был в этих местах»,— Сергей Дудко

Фото: Предоставила Людмила Александрова

«Горы дарят счастье одновременного общения не только с замечательными людьми, но и с прекрасной природой. Здесь мы имеем редкую возможность испытать не просто гармонию с природой, но счастье полного растворения в ней»,— Сергей Дудко

Фото: Предоставила Людмила Александрова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...