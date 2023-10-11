С 16 октября между Таганрогом и Батайском начнет курсировать электричка

Маршрут пригородного поезда №6519 Таганрог — Ростов с 16 октября будет продлен до Батайска, сообщает пресс-служба СКЖД.

Состав будет отправляться из Таганрога в 07:04, прибывать в Ростов в 08:36, а затем отправляться в Батайск с прибытием в 08:58.В пути электричка будет делать остановки на станциях Красный Котельщик, Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Танаис, Синявская, Сафьяново, Хапры, Ростов-Западный, Темерник, Заречная, Электродепо.

«Электричка обеспечит прямое сообщение между двумя крупными городами Ростовской области. Стоимость проезда по полному маршруту составит 168 руб., для школьников студентов – 84 руб.»,— сообщает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова