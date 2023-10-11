Водителя в Ижевске оштрафовали за движение задним ходом по улице 10 лет Октября

В столице Удмуртии при мониторинге соцсетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором водитель «ВАЗ 2110» двигался задним ходом по улице 10 лет Октября. При этом он пересекал пешеходный переход и место остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба МВД по республике. Сотрудники ДПС установили водителя транспортного средства, после чего задержали его.

Нарушителем оказался 20-летний ижевчанин. С ним провели профилактическую беседу, а также привлекли к административной ответственности по ряду статей. В их числе применение заднего хода на участках дорог и в местах, где это запрещено ПДД (ч. 2 ст. 12.14 КоАП РФ), управление транспортным средством в условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ), а также несоблюдение требований об обязательном страховании (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Свою вину мужчина признал.