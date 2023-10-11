У ФК «Пари НН» вымогают деньги за «скандальное видео» с участием игроков

Руководству нижегородского футбольного клуба «Пари НН» поступило письмо, автор которого сообщили, что у них есть «скандальное» видео с двумя игроками из основного состава. Автор уверят, что на видео пьяные футболисты критикуют руководство клуба и унижают болельщиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В письме говорится, что его автор видео уверен в том, что публикация этого видео может принести клубу вред. Поэтому он готов за небольшое вознаграждение передать карту памяти с видео руководству «Пари НН». При этом он отмечает, что надеемся «на благоразумие и конфиденциальность».

«Ответ будет коротким, но емким. Мы доверяем всем членам нашей команды. По моей информации, аналогичные письма получили в других клубах Российской премьер-лиги. Видать, тема про наследство умершего в Африке дедушку-миллиардера исчерпала себя. Придумали новый развод»,— сообщил господин Мелик-Гусейнов.

Андрей Репин