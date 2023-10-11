Около 42% челябинцев одобряют введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Порядка 42% жителей Челябинска полностью поддерживают законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц в размере от 0% до 35%. Об этом по результатам опроса экономически активных горожан сообщает сервис SuperJob.

Еще 12% челябинцев одобряют только предусмотренное законопроектом обнуление ставки НДФЛ на доходы менее 360 тыс. руб. в год. Еще 17% поддерживают введение повышенного налога для тех, кто зарабатывает от 5 млн руб. в год. Против прогрессивной шкалы НДФЛ выступают 10% горожан, которые отмечают, что «должны платить все».

«Мужчины чаще поддерживают как законопроект в целом, так и его часть, посвященную отказу от налогообложения низких заработков. Женщины гораздо чаще за введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов от 5 млн руб. в год»,— добавляют эксперты SuperJob.

Законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ в сентябре внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

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