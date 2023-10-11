Автобусы начнут ходить между Можгой и селом Русский Пычас

С 13 октября в Удмуртии возобновится автобусное сообщение между Можгой и селом Русский Пычас. Ранее транспорт не ездил здесь в течение двух лет, сообщил во «ВКонтакте» глава Можгинского района Александр Васильев. Министерство транспорта республики неоднократно проводило торги, но заявок от перевозчиков не поступало.

Перевозки будет осуществлять ООО «Альянс-Авто» по средам и пятницам. Расписание согласовано с населением на общих собраниях.

Как рассказал господин Васильев, всего в Руском Пычасе прописано 426 человек, а деревне Мельниково — 282. «Не у всех есть личный транспорт, чтобы добраться до города. Об актуальности проблемы свидетельствуют неоднократные обращения жителей лично ко мне и к главе республики»,— отметил руководитель района.