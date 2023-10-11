Два бывших министра правительства Тувы арестованы за взятки и хищения

В Кызыле суд избрал меру пресечения двум экс-министрам правительства Тувы. Об этом сообщает Telegram-канал республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, согласно решению суда, бывший министр лесного хозяйства и природопользования Тувы отправлен под домашний арест до 8 декабря. Ему вменяется получение в мае 2022 года взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в размере 400 тыс. руб. от работников «Авиалесоохраны» за общее покровительство по службе. По сведениям «Ъ», в уголовном деле фигурирует Темир Сарыг-Хаа, который лишился министерского кресла в сентябре 2023 года.

До 4 декабря заключен под стражу бывший глава республиканского минсельхоза, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему инкриминируется хищение 11 млн руб., которые предназначались на реконструкцию оросительных систем в двух районах республики. Это дело находится в производстве МВД Тувы, по данным «Ъ», речь идет об Айдыне Дуне, возглавлявшем министерство сельского хозяйства и продовольствия республики в 2020–2021 годах.

Константин Воронов, Новосибирск