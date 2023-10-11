Генпрокуратура назвала основой бизнеса Андрея Коровайко коррупционные доходы

В Лабинском городском суде Краснодарского края началось слушание по существу требований Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко. По мнению ГП, умысел на совершение противозаконных действий у господина Коровайко возник при подготовке им кандидатской диссертации, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе концерна.

Андрей Коровайко защитил диссертацию «Реорганизация хозяйственных обществ» в 2000 году и получил степень кандидата юридических наук, после чего стал доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин Ростовского государственного экономического университета. Генпрокуратура РФ полагает, что в процессе написания кандидатской диссертации господин Коровайко приобрел обширные знания в данной сфере и использовал их для обогащения. В 2001 – 2004 годах, по мнению ГП, Андрей Коровайко, работая в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева, не соблюдал ограничения и запреты, налагаемые на госслужащих. Надзорное ведомство считает бизнес господина Коровайко основанным на коррупционных доходах, полученных в период государственной службы.

Адвокат бизнесмена Родион Ромашов утверждает, что иск Генпрокуратуры основан на предположениях, а не на доказанных фактах. «Случаи коррупции никогда не устанавливались, в иске нет ни одного доказанного эпизода, где Андреем Коровайко были получены неподверженные доходы или совершены какие-то правонарушения», – сообщил «Ъ-Юг» адвокат Ромашов.

Анна Перова, Краснодар