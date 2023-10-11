Более 300 работников месторождения привлечены к ответственности за драку

В Иркутской области более 300 участников массовой драки привлечены к административной ответственности, сообщает прокуратура Иркутской области. В отношении еще 34 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении.

Конфликт произошел в июне между иностранными работниками АО «Ленгазспецстрой» на газоконденсатном месторождении. Поводом стал спор из-за очереди в столовую во время обеда. В результате конфликта несколько человек получили травмы.

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений требований к охране труда и условиям проживания работников. Также выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты и привлечения к оказанию охранных услуг лиц без соответствующей подготовки. Выявленные нарушения сейчас устранены.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Суд в отношении пяти фигурантов дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

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Оксана Павлова