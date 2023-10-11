Из портов Ростовской области экспортировано более 5 млн тонн зерна в 2023 году

С начала текущего года экспорт зерна и продуктов его переработки из морских портов Ростовской области превысил 5 млн т. Об этом пишет «Агроинвестор» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Согласно информации издания, из порта Ростова-на-Дону отгружено 2,7 млн т зерна и продуктов его переработки, из Азова 1,7 млн т, из Таганрога более 610 тыс. т.

В число основных экспортных направлений входит Турция, куда было направлено около 90% общего объема продукции. Также зерно из Ростовской области импортировали Иран, Египет, Абхазия, Кипр, Испания, Вьетнам, Нидерланды и Беларусь.

Анастасия Назарова