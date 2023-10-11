Инвестиции в банный комплекс в Казани составят 5 млрд рублей

В банный комплекс в Казани вложат порядка 5 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о комплексе зданий бывшего пивоваренного завода на улице Тукая. Помимо бань там построят офисы, общественные пространства под галереи, бутик-отель и общепит. Сами здания при этом являются объектом культурного наследия. Они находятся на земле площадью 1,2 га.

Объекты начнут открывать в конце 2024 года. Последнюю очередь запустят через четыре года.

"Ъ-Казань"