Сочинские полицейские проверяют информацию об избиении местной жительницы

Сотрудники полиции в Сочи проводят проверку по факту избиения местной жительницы. По данным Telegram-канала «МВД Медиа», 7 октября между мужчиной и женщиной произошел конфликт на лестничной площадке многоквартирного дома в Центральном округе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сообщается, что 53-летний местный житель избил свою 50-летнюю сожительницу. Конфликт произошел на почве разногласий, возникших при осмотре квартиры, которую пара собиралась арендовать.

Мужчину задержали, в его отношении составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Сочинца приговорили к выплате штрафа. Женщине оказали необходимую медпомощь, она на следующий же день самовольно покинула лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков

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