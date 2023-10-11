В Сочи число вакансий превысило количество безработных в шесть раз

В Сочи число вакансий превысило количество безработных граждан в шесть раз. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Уровень безработицы в городе достигает 0,2%. В общей сложности нетрудоустроенными остаются 1,3 тыс. человек, в то время как количество вакансий в различных сферах достигает 6,2 тыс. единиц.

«Наиболее востребованные отрасли — система образования, здравоохранения, культура, транспорт, административные работники»,— отметила вице-мэр Елена Канюк.

Всего на курорте при содействии службы занятости за текущий год трудоустроили 2,6 тыс. местных жителей.

Анастасия Донскова

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