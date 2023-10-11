В Сарапульском районе проблему с автобусным сообщением планируют решить за 2 недели

Власти Сарапульского района планируют за две недели решить вопрос автобусного сообщения между Сарапулом и четырьмя населенными пунктами: Мазунино, Оленье Болото, Соколовка и Тарасово. О данном поручении, поступившем от главы Удмуртии Александра Бречалова, рассказал глава района Айдар Шарафутдинов во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Проблеме автобусного сообщения уже не один год. Одна из причин — нелегальные перевозчики, которые возят пассажиров дешевле. Без страховки, без оформления документов. Но дешевле»,— рассказал господин Шарафутдинов.

Автобусным маршрутом «Сарапул-Тарасово» пользовались жители шести населенных пунктов, однако охватывал он села Мазунино и Тарасово, а также деревни Оленье и Соколовка. Министерство транспорта региона четыре раза проводило конкурсы, однако никто не заявился. С 1 октября ИП «Тычинин», ранее обслуживавший маршрут, закрыл деятельность, распродал автопарк и сдал в аренду территорию автобазы. С другими перевозчиками, связывающими Сарапул с районными населенными пунктами, договоренности достичь не удалось.