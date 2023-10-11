В Челябинске отменили концерт Димы Билана

Артист Дима Билан перенес концерт в Челябинске. Певец заболел и находится в больнице, сообщается в официальной группе артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт в Челябинске должен был пройти 17 октября в концертном зале торгово-развлекательного комплекса «Таганай» на улице Труда. Также перенесены выступления в Тюмени, Перми и Екатеринбурге. Новые даты концертов не уточняются.

«Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату»,– говорится в сообщении.

9 октября Дима Билан выступал в Челябинске на благотворительном концерте в честь 10-летия инклюзивного молодежного клуба «Наше место».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте