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В Челябинске отменили концерт Димы Билана

Артист Дима Билан перенес концерт в Челябинске. Певец заболел и находится в больнице, сообщается в официальной группе артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт в Челябинске должен был пройти 17 октября в концертном зале торгово-развлекательного комплекса «Таганай» на улице Труда. Также перенесены выступления в Тюмени, Перми и Екатеринбурге. Новые даты концертов не уточняются.

«Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату»,– говорится в сообщении.

9 октября Дима Билан выступал в Челябинске на благотворительном концерте в честь 10-летия инклюзивного молодежного клуба «Наше место».

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