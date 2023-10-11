В работе ГКБ №9 в Ижевске сократили время ожидания в очередях после проверки

В столице Удмуртии прошла повторная проверка работы городской клинической больницы №9, где ранее выявили проблемы с разделением потоков пациентов. Как рассказал в Telegram и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин, за неделю в учреждении произошли положительные изменения.

В частности, «красную зону» временно перенесли в другое здание, а прием ведется в двух кабинетах. Таким образом удалось сократилось время ожидания в очередях.

Однако остались вопросы по доступности номерков к терапевтам и узким специалистам, по организации процесса диспансеризации. Организационные недоработки поручено устранить в ближайшее время.