На Кубани выросли цены на покупку и аренду загородных объектов

Средняя стоимость покупки и аренды загородных объектов (домов, коттеджей, дач, таунхаусов) в Краснодарском крае за год выросла на 9% и 20% соответственно. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость». При этом в регионе объем предложения загородной недвижимости за год сократился на 3%, спрос повысился на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным сервиса, по итогам третьего квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого спрос на загородную недвижимость вырос в 19 из 33 регионов, участвовавших в исследовании. Сильнее всего интерес повысился к объектам в Крыму – на 27%, а также в Красноярском крае и Ленинградской области – по 13%. В Ростовской области спрос вырос на 10%.

Цены на покупку загородного жилья за год выросли в 31 из 33 регионов. Лишь в Калининградской и Кировской областях стоимость такой недвижимости осталась на уровне прошлогодних показателей.

«По сравнению со II кварталом текущего года на рынке загородного жилья наступил ожидаемый сезонный спад. Тем не менее, показатели год к году позволяют утверждать, что сегмент продажи таких объектов развивается быстрее и увереннее, чем в случае с арендой "загородки". Это подтверждают и цены — если стоимость продажи в среднем выросла почти на четверть, то в случае с арендой за год цены не изменились», – рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Средняя стоимость загородных домов на Кубани одна из самых высоких – 5,9 млн руб. По этому показателю край оказался на шестом месте среди регионов, где проводилось исследование. Опередили Кубань Ленинградская область (6 млн руб), Крым (6,5 млн), Калининградская область и Дагестан (по 6,5 млн) и Московская область (7,8 млн).

Вячеслав Рыжков

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