Дима Билан перенес концерты в Екатеринбурге и Тюмени из-за болезни

Певец Дима Билан перенес концерты в Екатеринбурге и Тюмени на неопределенный срок. Об этом представители артиста сообщили в его официальной группе во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт в Тюмени должен быть состояться 12 октября, а в Екатеринбурге — 16 октября. Мероприятие перенесли из-за болезни певца, который сейчас находиться в больнице

Новые даты выступления пока уточняются. Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

Дарья Сайнутдинова

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