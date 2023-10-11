Дима Билан перенес концерты в Екатеринбурге и Тюмени из-за болезни
Певец Дима Билан перенес концерты в Екатеринбурге и Тюмени на неопределенный срок. Об этом представители артиста сообщили в его официальной группе во «ВКонтакте».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Концерт в Тюмени должен быть состояться 12 октября, а в Екатеринбурге — 16 октября. Мероприятие перенесли из-за болезни певца, который сейчас находиться в больнице
Новые даты выступления пока уточняются. Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.