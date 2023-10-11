Теплоснабжающая компания в Ижевске устранит порывы для подачи тепла в Ленинский район

В Ленинском районе столицы Удмуртии устраняют порывы на сетях, которые образовались в ходе запуска отопления. Работы проводит Районная теплоснабжающая компания, получившая это имущество на обслуживание в августе. Об этом рассказал во «ВКонтакте» и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как рассказал главный инженер РТК Егор Митрошин, ремонтные бригады предприятия работают практически без выходных. Сегодня планируют подключить к теплоносителю 13 домов.

Напомним, в зоне ответственности РТК с этого года 286 домов, из числа которых тепло получили 95%. Остальные дома подключаются по мере устранения порывов. Жители гор. Строителей и Заречного шоссе давно испытывают дискомфорт из-за изношенных сетей.

«Договорились с РТК составить план мероприятий по ремонту трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в 2024 году. Теперь предстоит совместно определить стоимость, объемы работ и источник финансирования»,— рассказал господин Гуляев.